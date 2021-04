Doi copii din Iași au dat foc la casă, încercând să încălzească mâncarea. Familia locuiește acum la rude

O familie din Iași a ajuns pe drumuri după ce locuința le-a fost mistuită de flăcări. Doi dintre copilași au vrut să-și încălzească mâncarea și au aprins focul în sobă. Scânteile au sărit, însă, în încăpere. Speriați, băieții au chemat ajutoare.

Cei doi copii, în vârstă de 7 şi 12 ani, erau acasă - își aşteptau părinţii şi pe cel de-al treilea frate, mai mare, să se întoarcă de la stână. La un moment dat, au încercat să aprindă focul, ca să pună mâncarea la încălzit. Scânteile au sărit peste tot.

Paraschiva Olaru, bunică: Eram aici când a răcnit copilul cel mic, “hai bunica, că ne arde casa!”. Eu am fugit, nu am putut să intru, flăcări cât ușa au fost, nu m-am putut băga să scot ce am.

Reporter: Aţi putut salva ceva?

Paraschiva Olaru, bunică: Nu, nimic, a ars tot, tot ce aveam.

Vecină: "Când am ajuns aici, totul luase deja foc, ieşeau flăcările pe uşă, copiii alergau după apă să stingă. Cel mare voia să intre în casa să stingă focul, am ţipat la el să nu intre, l-am luat şi l-am scos. Focul acaparase tot, ambele camere şi hol. Am sunat la 112 cum am intrat pe poartă. Când au ajuns pompierii deja acoperişul căzuse jos."

Pompierii nu au putut controla incendiul, astfel că întreaga locuință s-a făcut scrum. Băiatul de 12 ani a fost rănit ușor.

Maria Olaru, mama copiilor: "Când s-a aprins, a trecut prin foc să-l scoată pe ăla mititel.

Reporter: E rănit tare?

Maria Olaru, mama copiilor: Nu, un pic pe față şi la picior. Copiii cei doi au vrut să facă focul să-şi încălzească mâncare."

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iaşi: "Arsuri de gradul 2 şi 3. Acesta a recunoscut că din jocul cu focul a rezultat incendiul."

Pentru moment, cei doi părinţi şi băieţii lor locuiesc pe unde pot. Mama, cu copilul cel mic - la o bătrână de care are grijă, iar tatăl şi fiii mai mari, la rudele din sat.