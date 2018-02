Cursuri de specializare pe banii companiei pentru tinerii români. ”Am ajuns șef de vânzări”

Cum școala nu mai reuşeşte să le asigure o pregătire reală tinerilor, marile firme și-au creat propriile programe de formare a viitorilor angajaţi, inclusiv pentru posturi de conducere.

Îi trimit gratuit la studii, chiar și în străinătate sau îi învață de la zero totul despre utilajele pe care urmează să lucreze. Iar în această perioadă tinerii sunt plătiţi.

La 22 de ani, Cristian este şef de vânzări într-un lanţ internaţional de magazine. A studiat 3 ani la o facultate de comerţ din Germania, pe banii companiei. Absolvenţilor de liceu şi vorbitori de germană, firma le plăteşte plăteşte facultatea şi le oferă un stagiu de practică plătit cu sume între 1400 şi 1800 de euro pe lună, timp de 6 luni.

"Pe mine m-a ajutat să acumulez experienţă, să pornesc de la pozițita de casier vânzător, până la poziţia de manager magazin apoi în ţara pe poziţia de şef de vânzări", spune Cristian Moise.

"Tinerii au nevoie să acumuleze experienţă practică. Să înţeleagă realitatea de zi cu zi nu doar să aibă o bază teoretică mai mult sau mai puţin solidă", transmite Cristina Hanganu, reprezentant al unei instituții comerciale.

Şi o multinaţională care se ocupă de servicii şi tehnologii de cercetare a pieţei din Timişoara organizează cursuri pentru angajaţi, ca să înveţe noi limbaje de programare.

Angajaţii pot urma şi cursuri de dezvoltare personală. "Sunt traininguri pe care le ţinem fie intern, fie şi extern cu un partener, traininguri de comunicare, de organizarea timpului, traininguri de team-work", explică Diana Stanea, training manager.

Iar o companie germană din Sebeş care produce componente auto are un program de instruire a tinerilor din şcolile profesionale, în care 85 la sută din timp a fost alocat practicii în fabrică. Sergiu este unul dintre absolvenţi şi la 18 ani are deja un an vechime.

"Am mai multe beneficii decât cei care fac liceul. Am făcut cei 3 ani de şcoală după care m-am angajat la o firmă ca în afară", spune Sergiu Stanciu, electrician.

"Noi ne-am implicat în acest proiect datorită lipsei de personal calificat. Ca şi beneficii pe care noi le oferim copiilor este bursa de 200 de lei lunară, gratuitate le decontam abonamentele de transport, pe timpul perioadei de practică au o masă gratuită la cantină, echipament gratuit", a explicat Ionela Peter, specialist formare.

95% dintre cursanţi sunt angajaţi.