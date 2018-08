Copiii românilor din diaspora, în vacanță la bunici în țară. Mesajul lui Auriane, crescută în Franța

Câteva săptămâni pe an, copiii născuţi în Europa occidentală sau chiar peste ocean vin în satele noastre să stea cu bunicii.

Sunt fetiţele şi băieţii românilor care s-au stabilit în străinătate, dar care vor ca cei mici să ştie unde le sunt rădăcinile.

Auriane are 9 ani şi de la vârsta de 2 ani locuieşte la Paris. Căsătorită cu un francez, mama copilei o aduce măcar o lună pe an la bunica de la Gorban, o comună de lângă Iaşi. Libertatea pe care o are aici o încântă pe fetiţă.

"Nu ştiu dacă o să mai vin aici când o să fiu mare, dar până când cresc mai este", spune Auriane.

Cum era de aşteptat, bunica o răsfaţă de dimineaţă până seara.

"Când ajunge aici îi place libertatea. În curte, la păsări, în grădină. Îi place mâncarea românească. Acolo cât stă mănâncă mai mult la cantină şi când vine aici adoră supele", spune bunica fetiței.

"Ce mi-aş dori să nu uite? Prietenii pe care îi are aici, tradiţiile de aici, serile cu prietenii, faptul că merge la copii fără să sune înainte, cum se întâmplă în Franța", spune mama fetiței.

Într-un alt sat, la Răducăneni, a ajuns şi un bărbat plecat de 10 ani în Italia. Acesta şi-a adus copiii două săptămâni la aer curat.

Reporter: - Ce aţi vrea să nu uite?

Ciprian Moraru: - Tradiţiile, drumurile, dacă stăm la bloc acolo, nu văd nimic deosebit.

Aurora şi Mateo, de 4, respectiv 2 ani, umblă desculţi, învaţă să călărească şi află intrigaţi unde cresc seminţele de floarea soarelui.

Pe de altă parte, dincolo de veselia generală, părinţii moderni trebuie să le explice copiilor că vor sta departe de ei numai pentru o scurtă perioadă.

''Să vorbească cu ei şi să nu prelungească perioada mai mult de 2-3 săptămâni", spun psihologii.

Neoficial, peste 4 milioane de români sunt plecaţi la muncă în străinătate şi mulţi au fost nevoiţi să îşi lase fetiţele şi băieţii în grija rudelor. Potrivit autorităţilor, 81 de mii de copii sunt crescuţi de bunici, însă ONG-urile care monitorizează situaţia spun că numărul acestora este de trei sau chiar patru ori mai mare.

