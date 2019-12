Condiții dezolante pentru copiii tratați în spitalul „Marie Curie”. Cum îi puteți ajuta

Două toalete și un duș, la peste 60 de oameni. Aceasta este realitatatea revoltatătoare de la secția de oncologie a Spitalului „Marie Curie", din Capitală.

Situația se va schimba însă. Asociația „Dăruiește Viață" a ridicat o nouă clădire în care se va muta o parte din vechiul spital și va demara în curând lucrările la o a doua clădire, pentru restul secțiilor.

Acum la final de an, firmele pot ajuta acest proiect.

Pe marginea unui pat, cu o branulă în mână, Nicoleta se străduieşte din toate puterile să oprească lacrimile care curg şiroi din ochii mamei. Această scenă tulburătoare este obișnuită, în secţia de neurochirurgie din spitalul Marie Curie.

Nicoleta: „Eu cred că n am nimic. Am doar o bubă. Am doar bibiţa asta. Și tu plângi degeaba tu şi mamaia...am zis să nu mai plângi.”

Nicoleta are 6 ani. Nu ştie că bubiţa despre care vorbeşte este cauza pentru care medicii au oprit-o de urgenţă în spital. Diagnosticul: tumoare pe creier.

A fost cazată împreună cu mama în salonul 2, alături de alţi 2 copii, cu două mame. Şi în curând un alt copil, însoţit de un adult, vor ocupa patul liber de la perete.

Adică, vor fi 8 persoane într-un spaţiu de doar câţiva metri pătraţi. De azi, şederea Nicoletei aici se va măsura în săptămâni, luni, poate chiar ani. Mama primeşte instructajul de la colegele de salon.

Secţia de neurochirurgie funcţionează pe un spaţiu de doar 70 de metri pătraţi. Cât un apartament împărţit în 4 saloane, un hol şi un spaţiu strâmt în care medicii şi asistentele fac tratamente şi birocraţie. Este locul în care Sorin Târnoveanu face minuni.

Sorin Târnoveanu, medic: „O toaletă care e la toţi pacienţii şi sunt spaţiile mici. Am avea nevoie de o sală de mese unde să mănânce pacienţii, o sală de joacă, o sală de întâlnire.”

Fiecare poveste din acest loc este tulburătoare. Andreea a fost până acum un an şi jumătate un copil perfect sănătos. De un an şi jumătate nu se poate mişca şi abia reuşeşte să articuleze un cuvânt.

Copiii acesștia ar trebui să îşi ducă bătălia pentru viaţa în alte condiţii. Fiecare ar trebui să stea într-un salon separat pentru a nu fi deranjat de ceilalţi.

Nicoleta se uita pe geam la muncitorii care dau zor în clădirea din faţa ferestrei. Este spitalul pe care Asociaţia Dăruieşte Viaţă îl ridică pentru ei, un spital pornit în principal pentru copiii cu probleme oncologice dar în care un etaj întreg va fi destinat secţiei de neurochirugie.

În noua clădire vor fi saloane cu singur pat, cu toaleta şi dus, cu multe spaţii de joacă şi locuri în care părinţii să îşi tragă sufletul.

Cum puteți ajuta

Spitalul este ridicat din banii donaţi de români. Va fi gata în 2021. Iar după aceea se va porni ridicarea unui alte clădiri în care vor fi mutate şi restul secţiilor din actualul spital, care este vechi.

Noi toţi putem ajuta acest proiect! Până la sfârşitul anului, firmele pot redirecţioneze 20 la sută din impozitul pe profit sau pe venit către Asociaţia Dăruieşte Viaţa. Procedură este uşoară.

În plus, cu un SMS la 8864, cu mesajul "spital" puteţi contribui cu 4 euro pe lună la povestea care se construieşte în curtea spitalului Marie Curie. Găsiţi toate informaţiile pe www.daruiesteviata.ro