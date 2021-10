Cîțu a intervenit în dezastrul privind căldura din Timișoara: "Am găsit o soluţie, care era deja pe masă"

Agerpres

Premierul Florin Cîţu a anunţat, vineri, că, împreună cu ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, a oferit Primăriei Timişoara o soluţie pentru a rezolva situaţia furnizării apei calde şi căldurii, fiind vorba despre contractarea unui împrumut din Trezorerie.

”Am oferit o soluţie Primăriei Timişoara, sper ca în următoarele două zile să aibă resursele necesare pentru a putea avea gaz şi căldură în Timişoara”, a transmis premierul, citat de News.ro.

”Am găsit o soluţie, care era deja pe masă, e ordonanţa pe care am dat-o anul acesta pentru a se putea împrumuta din Trezorerie. Am oferit o soluţie Primăriei Timişoara, sper ca în următoarele două zile să aibă resursele necesare pentru a putea avea gaz şi căldură în Timişoara. Resursele sunt acolo, la Ministerul Finanţelor, doar am avut discuţia cu el pentru a-i arăta cum să acceseze aceşti bani”, a declarat, vineri, Florin Cîţu, care a precizat că ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, a avut o discuţie în acest sens cu primarul Dominic Fritz.

”Sper să acceseze acest credit cât mai repede. Avea posibilitatea, poate nu ştia”, a explicat premierul interimar.

Potrivit acestuia, în Trezorerie sunt în prezent peste o sută de milioane de lei, vani care pot fi folosiţi de Timişoara, ulterior, dacă va fi necesar, căutându-se şi alte soluţii.

Societatea de termoficare din Timişoara, Colterm, a anunţat, vineri, că a reînceput furnizarea agentului termic către clienţii săi, dar că distribuitorul de gaz a întârziat livrarea cu patru-cinci ore, astfel că nu s-a reuşit punerea în funcţiune a sistemului la ora estimată, iar prioritare erau spitalele.

Astfel, noaptea trecută, pentru a treia noapte consecutiv, caloriferele celor peste 50.000 de abonaţi au fost reci.