Cât îi costă pe părinți rechizitele, la începutul anului școlar: "Am dat 20 de milioane"

Mai sunt două săptămâni până începe şcoala, iar în librării şi în magazinele de profil este deja forfotă.

Dacă aveţi copii, pregătiți-vă pentru o cheltuială serioasă. Un pachet minim de rechizite trece de 200 de lei. Începutul anului şcolar înseamnă o cheltuială de 13 la sută din salariu pentru un român cu venituri sub medie, arată o companie din domeniu.

Stăm totuşi bine faţă de vecinii bulgari, pentru care rechizitele ajung la aproape un sfert din leafă.

În magazinele cu rechizite, părinţii au de dat o probă grea: să găsească echilibrul între cel mai bun preţ şi dorinţele copiilor.

Fetiţă: "Radiere, un pix aşa, nişte markere, lipici, caiete multe."

Tatăl: "Deocamdată am plătit doar 200 de lei, momentan."

Lista de cumpărături pentru un elev e mult mai lungă însă. Noi am încercat să facem un coş cu strictul necesar.

Un ghiozdan, un penar cu instrumente de scris, câteva caiete, acuarele, creioane colorate şi un echipament pentru ora de sport. Sunt cumpărături minime pentru un copil de clasa primară. Le-am ales pe cele mai ieftine şi am ajuns la un total de 250 de lei.

Adică 13% dintr-un salariu obişnuit din România, de aproape 1.900 de lei net, potrivit unei companii care analizează comportamentul consumatorilor - Picodi. Aşadar, pentru o familie care nu are venituri mari, începutul anului şcolar e o povară.

Mai mult plătesc însă vecinii din Republica Moldova pentru rechizite, adică mai bine de o treime din salariu. Iar bulgării depăşesc 20 de procente. În Italia şi Spania, începutul anului şcolar cântăreşte doar 5-6 procente dintr-un salariu obişnuit.

Însă nu puţini sunt părinţii care dau mult peste medie.

Părinte: "Penare, stilou, ghiozdan pe care l-am luat, îmbrăcăminte, încălţăminte şi acum ne uităm după caiete. În jur de 1000 de lei pentru ea numai în condiţiile în care un caiet studenţesc e undeva la 6 lei. Şi trebuie 40-50 de caiete."

Părinte: "Ieri am dat 20 de milioane pe ele, pe caiete şi cărţi. Am primit o listă şi am cumpărat cărţile pe care le-a cerut."

Daniela Visoianu, Coaliţia pentru Educaţie: "Părinţii ar trebui să înţeleagă că nu li se cuvine copiilor automat un anumit status, că dacă îi creştem în felul acesta, valorizându-se prin obiectele pe care le au, nu prin cine sunt ei, ce ştiu să facă, ce au învăţat, nu avem cum să devenim o societate bazată pe încredere, ori încrederea e motorul dezvoltării."

Pentru a nu exista diferenţe între copiii din familii sărace şi cei din familii înstărite, unele ţări oferă rechizite gratis. Anglia, Olanda şi Ungaria, de exemplu. La noi, doar cei cu venituri mici şi doar în unele localităţi primesc un astfel de ajutor.

