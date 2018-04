Nici măcar cu 200.000 EURO strânși Călin nu poate fi salvat în România. Ultima lui șansă

Pro TV

Povestea lui Călin Farcaş, tânărul de 29 de ani care se stinge în aşteptarea unui transplant de plămâni, a avut un ecou neaşteptat. În numai 3 zile, oamenii au strâns pentru el 200 de mii de euro, bani necesari operaţiei.

Nu este, însă, de ajuns, pentru că statul nu-i poate oferi intervenţia de care are nevoie. Iar plămânii nu pot fi cumpăraţi de nicăieri din Europa. O soluţie ar fi fost reţeaua Euro-transplant, însă România nu este membru cu drepturi depline, aşa că nu poate avea pretenţii să primească organe ori pacienţii să fie operaţi în străinătate.

Cu aparatul de oxigen lângă el, Calin Farcaş a ieşit în stradă să îşi ceară dreptul la viaţă.

Gestul lui disperat a impresionat mii de oameni. Imediat pe reţelele de socializare, în urma unei campanii numită "Aer pentru Călin" s-au strâns 200 de mii de euro ca să îl salveze pe băiat de la moarte.

”Trăiesc o minune. Mi s-a dat o a doua şansă la viaţă. Dacă nu de la statul român, din păcate, aşa cum era normal, din partea multor oameni cu suflet. Oficial nu am primit nimic şi nici nu mai am pretenţia să primesc nimic. Momentan”, spune Călin.

Citește și Spitalul Sfânta Maria din Capitală: Pacientul care a fost supus unui transplant pulmonar se simte bine

Respins de o clinică din Austria pe motiv că medicii au limitat numărul de transplanturi pentru străini şi ignorat de statul român, Călin caută disperat o altă ţară unde ar putea fi salvat.

''Am căutat pe internet fel şi fel de clinici. Am fost refuzaţi cam peste tot şi până la urmă am ajuns în India. I-am contactat pe cei de acolo şi momentan suntem în discuţii cu ei. În mare parte, s-ar putea să ne accepte. Încă aşteptăm un raspuns'', a povestiti Șerban Radu, prietenul lui Călin.

Chiar dacă nu au nicio garanţie că acolo vor primi plămâni, oamenii sunt dispuşi să îşi asume aceasta deplasare. Ar putea fi ultima şansă pentru Calin.

''Bunul Dumnezeu ne-a ajutat şi am putut aduna banii. Acuma mai este un hop, de plecat la India. Dumnezeu ne-a ajuta şi acolo şi să venim acasă sanatoși'', spune Viorica Farcaș, mama lui Călin.

Ministrul Sănătăţii cunoaşte povestea lui Călin. Mai mult, Sorina Pintea ştie că asemenea lui, alţi 35 de români, aşteaptă operaţia salvatoare.

Care ar fi soluţia este greu de spus. Deocamdată la noi s-a făcut un singur transplant de plămâni la Spitalul Sfânta Maria, când chirurgul Igor Tudorache a venit din Germania pentru intervenţia chirurgicală. Iar clinica AKH din Austria, singurul spital din străinătate care ne acceptă bolnavii a operat un singur român anul trecut, deşi pe listă erau 5.

O soluţie ar fi ca România să intre cu drepturi depline în Eurotransplant, o reţea în care cele 8 ţări membre se obligă să se ajute reciproc.

"În primul rând va trebui să fie o decizie la nivelul Guvernului. Asta presupune taxa de 1 milion de euro pe an şi presupune că toate organele care se prelevează în interiorul Eurotransplantului să se repartizeze în funcţie de compatibilităţi. Eu vreau să restructurăm întâi Agenţia noastră de transplant, să funcţionăm noi bine şi apoi să putem să aderăm la organizaţii internaţionale", susține Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

În acelaşi timp avem nevoie de legi clare şi transparente în tot ceea ce înseamnă prelevarea şi transplantarea organelor, dar şi registrul naţional de aşteptare. Şi nu toţi membrii agenţiei par că doresc asta.

Cât despre analiza agenţiei naţionale de transplant durează de prea multă vreme. Iar în ultimul an 4 oameni s-au stins aşteptând ca responsabilii să ia o decizie.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer