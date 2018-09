Borșul a devenit produs de export în Statele Unite sau Canada

Borșul, vestita zeamă acră făcută din tărâțe de grâu și apă pe care mulți români o folosesc pentru a da gust ciorbelor, a trecut granița și a ajuns până în Statele Unite, Canada și Noua Zeelandă.

În țară sunt tot mai mulți producători, iar câștigurile nu sunt deloc de ignorat, spun cei care au început astfel de afaceri.

Într-o fabrică din Galaţi se îmbuteliază zilnic 80.000 de litri de borş.

Tural Mehmet, director general: "Noi producem 100% organic, natural, nu băgăm nimic, în afară de fermentare."

Pro TV

Borşul produs în România după reţeta tradiţională, cu apă de puţ, târâțe de grâu şi faină de malţ, stă la baza ciorbelor gătite de românii din toată lumea.

Laurenţiu Capmare, Director adjunct: "Am ajuns până în Noua Zeelandă, Caada, Statele Unite, Europa, în toate ţările unde sunt comunităţi de romani. Este folosit şi de comunităţile de ruşi, sârbi, cehi, polonezi."

Pentru că romanii sunt mari amatori de borş, afacerile din domeniu au înflorit.

Citește și Reacția unui turist englez ajuns pentru prima dată în Deltă, unde a mâncat borș de pește

Pro TV

Valentin Nicolae este bucătar într-un restaurant din Constanța. Ca să acrească ciorbele de vită, pui şi pește, foloseşte doar borş făcut după reţeta tradițională din tărâţe.

Valentin Nicolae, bucătar: "Este natural, nu are aditivi, E-uri sau altceva. Este totul natural şi este mai bun la gust. La un borş de 200 de mililitri folosim circa cinci mililitrii de borş natural. La un borş mare, la 200 de litri sau 300 de litri, cum facem noi, punem 10, 15, chiar 20 de litri de borş."

Mulţi cred că borşul are efecte terapeutice şi ajută la slăbit. Dar până acum nu au fost făcute studii care să le confirme teoria. Cert este că zeama este săracă în calorii şi în plus, din tărâţe îşi trage fibre, proteine şi magneziu.

Andreea Moroșanu, nutriţionist: "Are vitamine, are minerale, are oligoelemente care furnizează o componentă nutritivă pentru organism. Ajută la calmarea unor stări de vomă sau greaţă."

Pentru că are o aciditate crescută, borşul nu este recomandat în cazul celor cu afecţiuni gastrice.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!