Berzele au început migraţia şi sunt aşteptate în România la început de martie. Semnul pe care îl prevestesc

Primăvara soseşte în mare viteza, susţin ornitologii care monitorizează stolurile de berze, obişnuite să cuibărească în România. Frumoasele păsări au început migraţia şi au fost observate cum părăsesc Egiptul.

Cel mai probabil îşi vor face apariţia la începutul lunii martie în Transilvania, iar specialiştii din Mureş sunt pregătiţi să le filmeze, când se vor instala în cuiburile monitorizate de ei.

O barză din Ernei, judeţul Mureş a fost văzută săptămâna trecută în compania mai multor surate din Polonia cum au făcut un "popas" în deşertul din Sharm el Sheik.

Pasărea înregistrată în România, după cum o dovedeşte şi inelul înseriat, şi-a petrecut iarna în Africa de Sud. Iar acum este în drum spre ţara noastră.

Barza s-a născut într-un cuib din Ernei în urmă cu şase ani. Este în plină formă şi mai are de parcurs aproape 3 mii de km până să ajungă în Transilvania. Cei care îi ţin pumnii spun că mai are de străbătut zone periculoase. În special in Liban şi Siria, berzele sunt impuscate cu sălbăticie.

Pentru a afla cât mai multe despre viaţa berzelor albe, două dintre ele au fost "dotate " cu emiţătoare GPS, iar în două cuiburi din Mureş au fost montate camere web. Din faţa calculatorului, oricine poate fi părtaş la viaţa de familie a graţioaselor înaripate.

La nivel european România încă stă bine în ceea ce priveşte numărul berzelor albe. Ţara noastră are 6 mii de exemplare.

Să sperăm că peste cel mult o lună Vom vedea barza din povestea noastră, instalându-se confortabil în cuib, pentru clocit.