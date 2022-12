Atenție la fraudele online. Ce a pățit o femeie în momentul în care a vrut să își rezerve o vacanță

Dacă ați fost victima unor escroci, specialiștii vă recomandă să depuneți o plângere la cea mai apropiată secție de poliție.

Cele mai frecvente înșelăciuni din această perioadă sunt cele cu locurile de cazare la diferite pensiuni și hoteluri. Iată ce a pățit o femeie în momentul în care a vrut să își rezerve o vacanță.

„Îmi tot apăreau mai multe oferte, am intrat pe un link care se presupunea că îți oferea toate detaliile despre călătorie și mai bine, chiar și biletul de avion inclus. Am dat un email pentru a cere mai multe detalii. Îmi explica exact cum ar trebui să fac să trimit banii și cum voi primi un link pentru confirmarea platii și cum biletele de avion îmi vor fi trimise prin poștă. Am și trimis datele cardului, ca mai apoi la o săptămână să descopăr că îmi lipseau 4.000 de lei de pe card și încă nu primisem nimic. Am căutat din

nou pagina și surpriză nu mai există pe nicio platformă. Așa că am rămas și fără bani și fără vacanță.”

Mai multe familii au plătit pentru o pensiune fictivă de la munte. După ce au rezervat cazarea, așa-zișii proprietari au pretins că vor avea mai multe controlele din partea autorităților și nu le-au dat clienților banii înapoi.

În schimb, un bărbat din Constanța a vrut să îi facă o supriză soției și i-a comandat o rochie de pe internet. Dar ce a primit nu s-a potrivit cu ce a plătit: „Nu avea nimic în comun cu ce era în poză, doar dacă stăteam la distanță de 6 metri se vedea ca în poză. Dezastruos, cusături făcute aiurea, curgea praful din el, material de foarte proastă calitate.”

În astfel de cazuri, oamenii sunt sfătuiți să facă reclamație la poliție, însă șansele să își recupereze banii sunt foarte mici. Și la Protecția Consumatorilor s-au înregistrat sute de sesizări. Pentru moment, legislația nu le permite comisarilor să controleze şi persoanele fizice care închiriază case sau pensiuni în scop turistic sau oferă spre vânzare diferite produse.

Horia Constantinescu, președinte ANPC: „Ne confruntăm cu un comerț din ce în ce mai dezvoltat, din ce în ce mai multe variante de închierere a spațiilor de locuit, în sezonul turistic se pretind a fi în imediata vecinătate a plajei și odată ajuns consumatorul își dă seama că a fost păcălit, aceste lucruri trebuie lămurite.”

Specialiștii ne sfătuiesc să nu accesăm linkurile primite din surse nesigure, să nu oferim datele de pe card, PIN-ul sau alte informaţii necesare pentru logare în aplicațiile bancare. Atenție și la greșelile de scriere.

Alexandru Hernest, product manager în Securitate: „Tinerii au obiceiul de a se grăbi când fac cumpărături, nu studiază produsul. Nicio companie care se respectă nu îți va cere vreodată parola, numărul de card pentru a face cumpături prin sms sau prin email. Sunt semne foarte importante că ceva nu este în regulă dacă îți cere parole și numărul de CVV.”

Potrivit unui studiu, unul din doi români plănuieşte să cheltuiască mai mulți bani pe cumpărăturile online pentru sărbători, comparativ cu anul trecut.

În același timp, 80% dintre aceștia consideră că numărul tentativelor de fraudă din mediul online a crescut semnificativ, iar 40% încă spun că nu știu ce să facă în cazul unei fraude, arată datele unui studiu publicat recent. Cele mai multe tentative de fraudă vizează următoarele categorii de produse: modă (33%), electronice (30%), casă și grădină (14%), mama și copilul (10%) şi sport (7%).

Dată publicare: 23-12-2022 19:50