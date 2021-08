Apa depozitată în sticle de plastic, un pericol pentru sănătate. Avertisment din partea specialiștilor pentru zilele toride

StirilePROTV

Mare grijă la apa pe care o beţi în zilele toride. Din recipientele de plastic încinse în soare se descompun în lichid substanţe toxice pentru organism.

Specialiştii în micro-biologie care au analizat conţinutul unor PET-uri ţinute mai multe zile la temperaturi de peste 70 de grade au confirmat că în apă au ajuns particule nocive, cum ar fi bisfenol. Consumat în cantităţi mari, poate fi cancerigen, cum de altfel au arătat numeroase studii făcute de cercetătorii străini.

Inspectorii ANPC au amendat, în ultimele săptămâni, sute de magazine, şi au confiscat tone de apă ţinută în soare. În plus, ne spun să fim atenţi unde depozitam recipientele de plastic.

Aproape o săptămână am ţinut în maşină, la soare, mai multe sticle sigilate cu apă. În zilele cu cod portocaliu de caniculă, temperatura a urcat la 70 de grade. Aşa că am vrut să vedem dacă apa a suferit modificări şi am cerut mai multe analize de laborator. În urma testelor făcute, specialiştii în microbiologie au descoperit prezența mai multor compuşi chimici periculoşi.

Alina Roxana Banciu, doctor microbiolog, laborator Ecoin: ”Bisfenol, de exemplu, nu este normal în legea apei potabile, însă prezintă o limită maximă de 2 miligrame la litru în direcţia apei pentru consum uman.

Potrivit studiilor, plasticul se descompune la peste 70 de grade, iar particulele din pet migrează în apă. În legislaţia din România nu există reglementări clare pentru prezenţa acestor compuşi, însă Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor, EFSA, recomandă o doză maximă admisă de 4 (micrograme)/µg/kg corp/zi pentru Bisfenol A şi 4 mg/(miligrame)/kg corp/zi pentru ftalat, ceea ce ar corespunde unui consum de 2200 de litri de apă pe zi pentru un organism adult de 65 kg.

Nicoleta Stănciuc, Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor, Galaţi: "Sunt compuşi toxici care pot afecta sistemul endocrin, sistemul reproducător, au efecte negative asupra organismelor acvatice, însă nu sunt depăşite limitele recomandate. Atunci când vorbim de sănătate consumatorului, trebuie să avem în vedere un efect potenţial cumulativ, pentru că aceşti compuşi pot veni din mai multe surse, nu doar din apă."

Şi atenţie, spun specialiştii, precauţiile ar trebui crescute în cazul bebeluşilor cărora şi o cantitate foarte mică le poate face rău.

Gabriel Mustățea este cercetător şi verifică pet-urile şi caserolele înainte să fie umplute şi să ajungă la raft.

Gabriel Mustățea, cercetător: ”Noi efectuăm test de migrare globală, care în termini uzuali reprezintă totalitatea compuşilor care pot trece din ambalaj în aliment sau băutură.”

Sigur vi s-a întâmplat ca într-o zi caniculară să uitaţi sticlă de apă în maşină. Dacă a fost expusă mai mult de câteva ore la soare, atunci evitaţi să mai beţi din ea. La fel procedaţi şi în momentul în care mergeți la cumpărături. Chiar dacă sunt nedesfăcute şi nu prezintă un risc la prima vedere, sticlele de apă trebuie ferite de lumina soarelui.

Iar în momentul în care ajungeţi în casă, nu depozitaţi sticlele pe balcon, în căldură şi citiţi cu atenţie eticheta produselor, unde găsiţi recomandările producătorilor.

Radu Lăzăroiu, Preşedintele Patronatului Apelor Minerale din România: ”Cel mai bine umbră, într-un loc răcoros, înseamnând să nu fie la temepratura mediului ambient de afară pentru depozitare şi să nu aibă lângă baxurile de apă minerale produse puternice cu mirosuri puternice.”

În ultima perioadă inspectorii Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor au amendat zeci de magazine care ţineau în soare baxuri cu apă.

Sorin Șușanu, inspector ANPC: ”Discutăm de peste 486 de operatori verificaţi, discutăm despre 5 milioane de mii de litri verificaţi în aceste acţiuni. Au fost oprite de la comercializare 38 de mii de apă mineral şi 42 de mii de litri apă de izvor, cantităţi foarte importante de apă. Un cuantum total al amenzilor este aproximaţi 834 de mii de lei.”

Cele mai multe nereguli au fost descoperite în depozite din Bucureşti, Ilfov, Timiş şi Braşov.