Adrian, micuţul care învăţa la lumina lumânării, ajutat de oameni cu inimă mare . De azi, familia are curent în casă. FOTO

Povestea lui Adrian, prezentată la Ştirile ProTV în urmă cu câteva luni, a atras atenţia unor oameni cu inima mare. Băiatul şi sora lui sunt crescuţi de o mătuşă bolnavă, alături de care locuiesc într-o căsuţă, la marginea unui sat din Prahova.

Copiii, orfani de tată şi părăsiţi de mamă, nu aveau energie electrică şi îşi făceau temele la lumina lumânării.

Adrian Sandu, în vârstă de 7 ani, este un copil ambiţios, care vrea cu tot dinadinsul să înveţe carte. Până ieri îl împiedica însă un obstacol banal: lipsa curentului electric.

Din fericire, viaţa lui Adrian s-a schimbat de duminică. Grupul "Aprindem Lumina!" a reuşit să ajungă la oameni dornici să facă bine. Astfel, trei companii producătoare de energie regenerabilă s-au mobilizat şi au instalat în curtea familiei un sistem fotovoltaic.

Adrian şi sora lui nu vor mai învăţa la lumina lumânării, ci vor putea aprinde becul în căminul lor.

“Pentru mine înseamnă viaţa mea. Cel mai tare îşi doreşte să aibe şi el un curent, o lumină, să aibă un televizor”, declara mătușa copiilor in urma cu cateva luni.

Acum, visul familiei s-a implinit!

"Dragi prieteni,

Astazi au fost instalate panourile la casa familiei din Predesti. Este numai meritul vostru si stiu ca veti fi la fel de fericiti ca si mine atunci cand veti vedea postarea. As vrea sa fiti constienti de binele imens pe care l-ati facut. Ati schimbat viata unor oameni. Ati adus un minim de decenta (a conditiilor de trai) in viata unor copii si poate ca le-ati schimbat chiar destinele. Pentru toate acestea, ma inclin in fata voastra si va multumesc din toata inima. V-am mai spus si va mai spun inca o data: sunteti de-a dreptul minunati!", este mesajul grupului "Aprindem Lumina!", care s-a ocupat de cazul lui Adrian.

Dacă doriți să îi ajutați in continuare, o puteți contacta pe Florica Armeanu, mătușa copiilor: 0728149462.