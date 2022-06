Față de perioada de dinainte de pandemie, avem cu 6000 mai multe restaurante.

În acelaşi timp, se dezvoltă şi conceptul de ''dark kitchen'' - o bucătărie în care sunt gătite mâncăruri pentru mai multe branduri, care pot fi găsite doar prin aplicaţiile de livrare.

Cel mai nou restaurant deschis în centrul Braşovului mizează pe gastronomia contemporană, inspirată din bucătăria internațională.

Într-un cadru dominat de nuanțe de gri și auriu, cu lămpi urișe care atârnă deasupra meselor, locul le oferă clienților o experiență complexă. Poveştile din farfurie sunt spuse de un chef certificat la Londra, instruit în bucătării cu stele Michelin.

Szilard Lorincz, chef bucatar: ”Avem o caracatiță care e cea mai vândută cu humus și un sos meuniere foarte plăcut. Oamenii vin din București ca să mănânce această caracatiță. Avem și homarul albastru din Franța, care din nou e ceva special, vine proaspăt.”

Un alt restaurant, recent inaugurat, atrage la rândul său clienții care sunt în căutarea gustului specific Italiei. Este locul în care prietenii se întâlnesc la povești.

Marian Dragoș, barman: ”Noi mergem pe specific italian foarte mult, paste, preparate cu fructe de mare, cu brânzeturi, carbonara clasică. Pe lângă paste avem și foarte, foarte multe vinuri, în jur de 50 de etichete de vinuri, toate italiene.”

Românii ies tot mai des în oraș și comandă pentru acasă mâncare gătită de alții.

Antreprenorii au simțit că cererea e mare și au deschis tot mai multe restaurante în ultimii ani. Dacă în 2019, aveam mai puțin de 29.000 de unități, în primul an de pandemie erau cu 2500 mai multe. Anul trecut, numărul restaurantelor a ajuns la peste 35.000, iar tendința de creștere se menține.

Pe aplicațiile de livrări au apărut sute de noi branduri, care oferă meniuri pentru toate gusturile. Când își aleg furnizorul favorit, puțini clienți știu, însă, că mâncarea lor este preparată uneori în aceeași bucătărie și de aceiași oameni care lucrează și pentru alte restaurante.

În așa-numitele "dark kitchen", bucătarii gătesc în același spațiu, după rețete diferite.

Marius Vatră, manager bucătărie virtuală: ”Am redus costurile foarte mult, la minim, pentru materia primă, deoarece avem preparate comune la branduri, am redus numărul de angajați la esențial. Am redus și cheltuielile generate de administrarea unui restaurant tradițional. Am pornit la drum cu 4 branduri şi acum avem 11.”

Într-o bucătărie din Brașov, deschisă în aprilie anul trecut, se gătesc și burgeri și supe și pizza și sarmale - dar pentru restaurante, pe care pofticioșii le găsesc doar pe aplicațiile de livrare.

Totul cu acelaşi personal - doi bucătari şi 10 ajutoare. În toată țara sunt sunt 53 de asemenea bucătării.