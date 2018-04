55 de orfelinate închise în România în ultimii 20 de ani, cu ajutorul asociației ”Hope and homes for children”

În ultimii 20 de ani, în România s-au închis 55 de orfelinate și peste cinci mii de copii au fost luați din aceste instituții care le umbresc copilăria.

Este o statistică îmbucurătoare. Dar mai sunt peste șase mii de copii nevoiți să crească în astfel de locuri.

Voluntarii fundației "Hope and Homes for Children" speră însă că până în 2026 vor dispărea toate centrele de plasament din țară. Iar micuții vor ajunge în case de tip familial.

Despre planurile mărețe au vorbit duminică seată toți cei implicați, care s-au adunat la Ateneul Român pentru a lua parte la concertul speranței, eveniment caritabil ajuns la ediția cu numărul șase.

Cuvintele "dragoste" şi "familie" sunt străine pentru mulţi dintre copiii care cresc în orfelinatele din România. Dar fundaţia "Hope and Homes for Children", care vrea să schimbe destine, a construit până acum o sută de case de tip familial, unde au ajuns copii luaţi din centre de plasament închise între timp.

Cu ajutorul voluntarilor, în cele două decenii de activitate a fundaţiei, 28 de mii de copii au rămas acasă. Totul datorită programelor de prevenire a separării copilului de familie.

"Hope and Hopes for Children a ajutat 50 de mii de suflete, fie că e vorba de copii scoşi din aceste instituţii, fie că e vorba de familii în care s-a prevenit acest abandon, au fost ajutate aceste familii să-şi poată ţine copiii alături de ei, fie că a fost vorba de tineri ieşiţi din orfelinate, sprijiniţi să se integreze cumva în societate", a spus Amalia Enache, ambasador al Asociației ”Hope and homes for children”.

Scopul fundaţiei este ca în opt ani să nu mai existe orfelinate în țara noastră, ci doar locuri în care copiii să se simtă ca într-o familie.

"Un copil nu poate să crească într-o instituţie, el are nevoie de dragoste, de afecţiune, de stimulare. Când închidem un centru de plasament, încercam să reunim copiii cu familiile lor, dacă ele există, şi construim case de tip familial pt ceilalţi", a transmis Dragoș Bucurenci, director de dezvoltare ”Hope and homes for children”.

Cei care vor să ajute pot trimite un SMS la numărul 8844 cu textul "HOPE".

