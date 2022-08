Georgiana primește haine noi doar când începe școala. Părintele Damaschin a făcut fericiți mii de copii sărmani din Moldova

Darurile sunt oferite de părintele Dan Damaschin, care îi ajută să învețe carte.

Părintele Dan Damaschin face eforturi ca până la final de săptămână să echipeze 10.228 de copii pentru școală. Fiecare primește tot ce are nevoie direct de pe rafturile depozitului. Iar bucuria din ochii celor mici este de nedescris.

Reporter: Ce haine ţi-a oferit părintele, astăzi?

Georgiana Florentina Prisăcaru, elevă: O geacă, o flanea, o pereche de blugi, o pereche de şosete şi o pereche de adidaşi.

Reporter: De câte ori, pe an, îţi cumpără mama haine noi?

Georgiana Florentina Prisăcaru, elevă: Când începe şcoala, la serbare şi atât.

Roxana are 8 copii, iar pe 7 dintre ei îi pregătește de școală.

Reporter: „V-aţi fi permis să vă cumpăraţi tot ce vă trebuie pentru copii?”

Roxana Prisăcaru, mama: „Nu, nu. Pentru că nu am decât un venit, alocaţia lor, atât, în rest nu am ajutor, nu am o mărire.”

Reporter: „Cărţi, caiete, stilouri, culori, aţi cumpărat ceva?”

Roxana Prisăcaru, mama: „Nu, nu.”

Reporter: „Aveţi bani să luaţi toate lucrurile astea?”

Roxana Prisăcaru, mama: „Nu.”

Reporter: „Cât v-ar costa să luaţi rechizite pentru toţi elevii?”

Roxana Prisăcaru, mama: „Măcar câte 100 de lei de fiecare.”

Zilnic, cel puțin 300 de copii, însoțiți de un părinte, vin să își ridice ghiozdanele pregătite de voluntarii preotului.

Reporter: „Cât de mari sunt cheltuielile pentru acest început de an şcolar? ”

Florin Corduneanu, tata: „În ziua de astăzi sunt foarte mari cheltuielile, cu orice, nu îţi mai permiţi nimic, absolut. E foarte greu.”

Banii pentru rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă sunt adunați din donații și sponsorizări. O parte din suma necesară s-a strâns în urma festivalului „Inimo”.

Dan Damaschin, preot și fondator Asociaţia Glasul Vieţii: „Până la începutul şcolii, copiii să fie pregătiţi, frumoşi, fericiţi şi demni pentru şcoală!”

În Onești, 500 de copii vor primi cele necesare pentru școala de la Mihai.

Reporter: „Ce ai primit ce ai în ghiozdan?”

Fetiță: „Cărţi şi culori. Şi un lipici.”

Reporter: „Eşti bucuroasă de cadouri?”

Fetiță: „Da”

Cu greu, părinții și-au stăpânit emoțiile.

Reporter: „Câţi copii aveţi la şcoală? Cum v-aţi descurcat?”

Maria Potârniche, părinte:„Aşa şi aşa.”

Reporter: „Bucuroasă de ajutor?”

Maria Potârniche, părinte: „Bucuroasă foarte.”

Reporter: „E greu cu 5 copii la şcoală?”

Maria Potârniche, părinte: „Foarte greu.”

Până la final de final de săptămână, Mihai și-a propus să ajungă la toți copiii de pe listă.

Mihai Zarzu, fondator Asociaţia SufletEşti: „Am reuşit să distribuim aproximativ 60 de ghiozdane din totalul de 500 de ghiozdane adunate în acest an din partea cadrelor medicale de la spitalul Oneşti, a firmelor din Oneşti şi a prietenilor mei din România şi din străinătate.”

Anul școlar începe luni 5 septembrie.

