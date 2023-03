„S-a întâmplat, așa că trebuie să mă descurc”. Povestea unei dansatoare care și-a pierdut membrele din cauza unui țânțar

Din cauza țânțarului care a mușcat-o, dansatoarea s-a îmbolnăvit de cea mai mortală formă de malarie.

Tatiana Timon a fost dansatoare și trăiește în sudul Londrei. Ea spune că este recunoscătoare că este în viață după experiența îngrozitoare prin care a trecut.

În mai 2022, femeia a plecat într-o excursie de dans în Angola. Ea a declarat pentru MyLondon că a avut de 10 zile fantastice, dar la întoarcerea acasă viața ei s-a dat peste cap.

În timp ce se afla în străinătate, femeia a fost mușcată de un țânțar și a luat malarie, fără să știe,

Abia la câteva zile după ce s-a întors la Londra, lucrurile s-au înrăutățit. Era atât de slăbită încât nu putea ajunge singură la toaletă.

O prietenă a chemat ambulanța care a transportat-o de urgență la spital. Testele au confirmat că simptomele ei erau cauzate de o formă mortală de malarie.

Boala s-a agravat rapid și a dus la septicemie. În câteva ore, femeia a fost indusă în comă.

Pentru a preveni răspândirea infecției la organele vitale, medicii au fost nevoiți să îi amputeze toate cele patru membre.

„Toți prietenii mei și familia mea erau îngrijorați pentru că doctorul le spunea că voi muri”, a declarat ea pentru MyLondon.

„Când m-am trezit din comă am știut, am văzut că sunt în spital și am știut că mi s-a întâmplat ceva. Dar în acel moment nu știam cât de grav era", a spus ea.

Femeia încă învață cum să se descurce singură. Ea spune că este hotărâtă să devină 100% independentă.

„Întotdeauna am fost pozitivă, fac glume despre orice. Un lucru negativ îl pot transforma într-un lucru pozitiv pentru a-mi face viața mai ușoară, pentru că nu-mi place stresul. S-a întâmplat, așa că trebuie să mă descurc cu asta", spune ea

Sursa: MyLondon Etichete: , , Dată publicare: 25-03-2023 13:01