Un medic din Urlați a cusut maneta unei frâne de bicicletă în piciorul unui pacient. „Aveam două găuri în pulpa piciorului”

Un medic din Urlați a cusut maneta unei frâne de bicicletă în piciorul unui pacient.

În data de 7 iulie, un tânăr din comuna Apostolache a suferit un accident de bicicletă, iar ceea ce ar fi trebuit să fie o intervenție medicală obișnuită, s-a transformat într-un coșmar, scrie observatorulph.ro.

Victima, numită Mădălin, a fost transportată de urgență la Spitalul Orășenesc Urlați pentru a primi îngrijiri medicale. Aici a fost preluat de medicul de gardă, care, după o examinare sumară, i-a aplicat un antitetanos și a cusut și pansat rana de la picior. Fără să realizeze că, în profunzimea rănii, se afla un maneta unei frâne de bicicletă, medicul i-a recomandat să meargă acasă și să se întoarcă a doua zi pentru schimbarea pansamentului.

„Aveam două găuri în pulpa piciorului”

Drama tânărului a continuat odată ce a ajuns acasă, deoarece simptomele sale s-au agravat rapid. Sângerarea prin pansament și amețelile l-au determinat să se întoarcă la spital în ziua următoare, unde a fost văzut de un alt medic. Acesta din urmă a constatat că umflătura din zona rănii nu era în regulă și i-a recomandat să pună gheață. De asemenea, la consult, medicul a scos firele care, în mod neașteptat, au scos la iveală un obiect străin, o bucată metalică, înglobată în țesut.

„S-a uitat la rana de la picior, mi-a făcut un antitetanos, apoi m-a cusut și pansat. Mi-a spus să mă duc acasă și să revin a doua zi pentru schimbarea pansamentului. Când am ajuns acasă mă simțeam rău, iar prin pansament curgea sânge. Amețeam, nu puteam sta în picioare”, a declarat pacientul, conform observatorulph.ro.

„A doua zi am fost la spital, unde m-a văzut alt medic. Acesta mi-a schimbat pansamentul și mi-a spus că nu-i place umflătura din zona rănii și să pun gheață. Apoi, o dată la două zile am fost la spital să mă panseze, iar pe 18 iulie mi-au scos firele. Mi-au dat rețetă să cumpăr Nurofen și să iau antibiotic timp de 7 zile”, susține pacientul.

Situația s-a complicat și mai mult când Mădălin a călătorit în Olanda pentru a-și începe munca, conform contractului de angajare avut. Durerea insuportabilă și umflarea piciorului au făcut ca deplasarea să fie imposibilă. Angajatorul l-a îndrumat să se prezinte la o clinică din zonă pentru consult medical și eliberarea concediului medical.

„Medicul a fost șocat când mi-a scos din picior mânerul de la frâna de mână de la bicicletă. Pe 28 iulie am fost la o clinică, în Herpen, localitatea cea mai apropiată de locul în care avem cazarea, iar când am urcat treptele pur și simplu a pleznit pielea din jurul cusăturii. Medicul care m-a consultat mi-a spus că am un obiect străin în picior și că trebuie să mă deschidă, cum se spune popular. Mi-a făcut imediat anestezie locală, iar după ce m-a tăiat a scos un fier lung de vreo 8 cm. Era chiar mânerul de la frâna de mână de la bicicletă! Atât eu, cât și doctorul am fost șocați. Ne uitam la bucata de metal și nu ne vedeam să credem. Am stat cu acel corp străin în picior trei săptămâni!”, a mai povestit tânărul.

În cadrul acestei noi evaluări medicale, tânărul a avut parte de o surpriză șocantă. Medicul de acolo, surprins de ceea ce a descoperit, a decis să efectueze o intervenție chirurgicală imediată, sub anestezie locală. A scos din piciorul pacientului maneta unei frâne de bicicletă, care s-a dovedit a fi corpul străin lăsat de medicul din spitalul din Prahova.

Cu toate că momentul operației a scos la iveală sursa durerilor și problemelor de sănătate ale tânărului, acesta nu este încă scutit de chinuri. În prezent, el urmează investigații medicale complexe pentru a se asigura că nu mai există alte fragmente metalice în picior. În plus, el va necesita recuperare medicală pentru a putea reveni complet la starea de dinainte.

Pacientul se consideră norocos că are asigurare medicală care a acoperit costurile operației și tratamentului ulterior. Însă, el se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi avut acces la aceste resurse. Situația sa rămâne un avertisment pentru sistemul medical românesc, evidențiind necesitatea unei atenții sporite și a unei responsabilități mai mari din partea medicilor și a spitalelor.

La solicitarea Observatorului Prahovean, conducerea Spitalului Orășenesc Urlați a răspuns că a demarat o cercetare internă cu privire la acest incident, iar măsurile legale adecvate vor fi luate la finalizarea investigației.

Acest caz șocant aduce în prim-plan nevoia de a revizui protocoalele medicale și de a asigura că pacienții primesc întotdeauna îngrijiri adecvate și atente, evitându-se astfel de erori medicale grave.

