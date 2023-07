Presa din Ungaria: Johnny Depp a fost găsit inconștient în camera sa de hotel. Un medic, chemat de urgență

Marele actor de la Hollywood a fost găsit inconștient în camera sa de hotel din Budapesta, după ce ar fi leșinat. Un doctor a fost chemat pentru a-i acorda îngrijiri medicale, scrie Blikk.

Pe 18 iulie, Hollywood Vampires, o trupă formată din Johnny Depp și Alice Cooper, și-a anulat în ultimul moment apariția la Papp László Sport Arena din Budapesta.

Concertul a fost anulat pentru că Johnny Depp a leșinat și s-a simțit atât de rău, încât a fost nevoie să fie chemat un medic în camera sa de hotel din Budapesta.

Mai mult decât atât, nimeni nu a prevestit un asemenea incident, iar spectatorii și-ar fi făcut apariția la concert, unii ar fi venit chiar din afara capitalei Ungariei ca să vadă prestația celebrei trupe.

„Totul era pregătit, scena era pregătită, iar echipa era și ea pregătită pentru petrecere. Nici nu mi-a trecut prin cap că ar putea fi o problemă, mai ales că membrii trupei au făcut și montajul de sunet programat pentru după-amiază. Nimeni nu s-a gândit la faptul că Johnny Depp nu va participa, un coleg și-a montat și el microfonul, dar acest lucru nu este neobișnuit pentru astfel de vedete”, a explicat o sursă Blikk.

