O tânără adoptată a aflat ceva îngrozitor despre tatăl ei natural. Cum a încercat să o ucidă

O tânără de 19 ani care fusese adoptată în copilărie a pornit în căutarea tatălui său biologic. L-a găsit, dar a aflat ceva îngrozitor: a fost închis tocmai pentru că a încercat să o ucidă.

Curiozitatea a împins-o pe Chloe Wilkinson ca la vârsta de 12 ani să înceapă să-și caute tatăl. Căutările online le-a făcut din fața calculatorului de la școală și așa a dat peste un document dintr-un dosar penal, care fusese judecat de o instanță.

Potrivit acestuia, tatăl ei ajunsese la închisoare tocmai pentru că ar fi încercat să o ucidă, când era bebeluș, la vârsta de doi ani. Bărbatul i-a dat un pumn de analgezice și a lovit-o cu putere peste față, precizau documentele din instanță, potrivit publicației Daily Star.

Bărbatul a susținut că fiica lui a înghițit pastilele din greșeală, iar fata a vrut să vadă care este adevărul, iar la vârsta de 14 ani s-a întâlnit cu el față în față.

S-au întâlnit la un restaurant, iar Chloe a venit cu asistenta socială care o avea în grijă.

Citește și Telemunca nu a prins în pandemie. România este codașa Europei la acest capitol

„Nu eram speriată, pentru că eram cu ea și oricum nu voiam să încep o relație tată-fiică. Părea un om normal, nu genul care să maltrateze un copil, era căsătorit și avea un alt copil. Când l-am întrebat ce s-a întâmplat, el a negat că mi-a dat pastilele și a zis că eu eram de vină. Nu avea nicio urmă de remușcare, iar după două ore eram furioasă că el și-a continuat viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”. Apoi, fata i-a trimis un mesaj, iar bărbatul i-a răspuns să creadă ce vrea.

Nu a fost deloc cum și-a imaginat Chloe, care acum este asistentă socială pentru persoanele cu dizabilități, are și ea un copil și locuiește în Bexhill-on-Sea, East Sussex.

„M-am confruntat mereu cu un sentiment de respingere și nu am avut cea mai bună relație cu familia mea adoptivă, așa că am fost curioasă să-mi cunosc părinții naturali. M-am gândit că părinții mei erau niște oameni minunați, care au făcut o greșeală de proporții, să renunțe la mine. Tot ce mi-a spus mama mea adoptivă a fost că mama mea naturală m-a născut la 16 ani iar tatăl meu era un om rău. Mi-am dat seama că minte și am hotărât să caut informații pe calculatorul de la școală” a povestit tînăra.

Amprentele l-au dat de gol

Potrivit dosarului din Maidstone Crown Court, accesat online de fată de pe computerul școlii, tatăl ei , Gary MacManus, avea custodia ei după ce se despărțise de mama lui Chloe. Bărbatul a vrut să-și ucidă fiica, în noiembrie 2003.

După ce a forțat-o să înghită pastilele, Chloe a fost la un pas de moarte, dar a fost dusă rapid la spital de prietena din acel moment a tatălui ei. Acesta a susținut că a înghițit pastilele accidental, crezând că sunt bomboane, dar poliția a găsit doar amprente ale unor persoane adulte pe cutia de medicamente. Tatăl ei a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

„Am fost șocată să citesc asta, realitatea era mult mai rea decât îmi imaginasem” a mai spus fata, care a rupt relația cu familia adoptivă, dar a căutat-o pe mama ei pe Facebook și s-au întâlnit, îmbrățișându-se și plângând amândouă.