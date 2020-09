Sorina, fetiţa adoptată în SUA, refuză să mai vorbească în limba română. De ce a fost readoptată de familia Săcărin

Sorina, fetița din Baia de Aramă adoptată de o familie de români stabiliți în SUA, refuză să mai vorbească în limba română.

Fetița, care acum a ajuns în clasa a III-a, a povestit, pentru spotmedia.ro, care este viața ei în Statele Unite, însă a refuzat să vorbească în limba română, preferând să converseze în limba engleză.

Referitor la acest aspect, mama adoptivă, Ramona Săcărin, a declarat: ”N-am presat-o, am lăsat-o să se adapteze în ritmul ei, să preia engleza socială, de conversație, ceea ce a reușit foarte bine. Ne-a fost teamă ca învățarea on line să nu o dea înapoi, era pe o pantă ascendentă deja, așa că merge la un program suplimentar după o metodă japoneză, cu niște progrese extraordinare. Graficele privind evoluția copilului sunt foarte clare.

Sorina a fost readoptată de părinții ei, la New York. Conform legilor din New York, Sorina a căpătat astfel certificat de naștere american, la fel ca un copil născut în SUA, scrie sursa citată.

”După toată nebunia prin care am trecut, am readoptat-o și aici în America, că să aibă și toate actele americane, dar și momentul de bucurie, când spune judecătorul: ’ești adoptat!’ Momentul acela ne-a fost furat în România. N-am vrut s-o privăm de el”, spune Ramona Săcărin, mama Sorinei.

Fetița a arătat noul ei certificat de adopție și a povestit că pe cea mai bună prietenă a ei o cheamă Sophia, că și-a petrecut vacanța în Republica Dominicană, la Punta Cana, unde a înotat cu delfinii.

Copila studiază în continuare pianul, ajungând la un nivel avansat, și vioara. Din clasa a IV vrea să intre în orechestra școlii.

Întrebată dacă ar dori să revină în România, în vizită, Sorina a răspuns că nu.

"Nu. Eu, Eva și Adam (frații ei – n.red.) nu vrem să mergem în România. Nu vreau în România”, a mai spus fetița.

