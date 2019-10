O femeie şi-a închis în casă câinele şi cele 2 pisici, apoi s-a mutat. Ce a găsit apoi poliţia

După ce au ajuns la fosta locuință a femeii, autoritățile au descoperit că una dintre pisici fusese mâncată de câine, iar cealaltă murise de foame, scrie Metro.

Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale a luat câinele, pe care l-a îngrijit după incident.

