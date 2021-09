O femeie din Cluj s-ar fi aruncat de la etaj în timp ce în locuinţa ei se afla şi un echipaj SMURD

Scene cumplite într-un apartament din Floreşti, judeţul Cluj, unde o femeie de 43 de ani s-ar fi aruncat de la etaj în timp ce în locuinţa ei se afla şi un echipaj SMURD.

Totul s-a petrecut într-un moment de neatenţie iar victima, mama a doi copii, nu a mai putut fi salvată. Vecinii spun că mama femeii, infectată cu virusul SARS-COV2, ar fi murit la începutul anului trecut, iar durerea pierderii ar fi doborât-o pe fiică.

Soţul femeii a fost cel care a sunat la 112. Imediat după ce a dus copiii la scoală, bărbatul ar fi primit un mesaj din care ar fi înţeles că soţia lui se simte rău. Un echipaj medical a ajuns la apartamentul acesteia şi după câteva minute, într-un moment de neatenţie, femeia s-a prăbuşit de la balcon.

Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU Cluj: "Ajunși la fața locului au găsit persoana la domiciliul acesteia aflat într-un bloc de locuințe pe care au consultat-o, iar într-un moment de neatenție al salvatorilor aceasta a ieșit pe balcon de unde a căzut de la înălțime”.

Salvatorii au coborât imediat şi, minute în şir, au încercat să o resusciteze însă, din nefericire, femeia s-a stins. Vecinii spun că aceasta încă suferea după ce, la începutul anului şi-a pierdut mama, infectată cu virsul SARS-COV-2. De atunci intrase într-o depresie profundă.

Vecină: ,, Am înțeles că avea ceva probleme de gen psihic sau așa, dar mai multe nu știu. În ultimele dăți da. Adică era foarte supărată în ultimele dăți când am văzut-o. Am înțeles că în primăvară a murit mama ei și probabil de acolo s-a declanșat”.

Poliţiştii au deschis acum o anchetă.

Andreea Vișan, purtător de cuvânt IPJ Cluj: ,,În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru documentarea infracțiunii de ucidere din culpă, în cadrul cercetărilor urmând a fi stabilite cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul”.

Paramedicii care au ajuns în apartamentul victimei urmează să fie şi ei audiaţi, în calitate de martori.