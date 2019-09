Jocul macabru în care un bărbat și-a înjunghiat soția în gât

Un bărbat din Marea Britanie i-a spus soției sale să-și acopere ochii pentru că vrea să-i facă o surpriză, apoi a înjunghiat-o în gât. Detaliile cutremurătoare ale agresiunii au fost prezentate recent de procurorul de caz, în fața instanței.

În luna octombrie a anului trecut, Shaun May, în vârstă de 34 de ani, a înjunghiat-o în gât pe soția sa, Laura May, cu un cuțit de bucătărie. Puțin a lipsit ca acesta să nu atingă artere vitale.

Shaun May, din Tunbridge Wells, Kent, a recunoscut în fața instanței că a lovit-o intenționat pe soția sa, dar procurorii îl acuză nu doar de lovire, ci chiar de tentativă de omor.

Procurorul Robin Griffiths a susținut că Laura pur și simplu a avut noroc de a scăpat cu viață.

El a povestit în sala de judecată că soții tocmai se întorseseră dintr-o vacanță în Coreea.

„Doamna May considera că relația e una fericită și nu-și aduce aminte să se fi certat înainte. Ce s-a întâmplat în acea dimineață a fost complet neașteptat”, a declarat procurorul.

Cei doi au făcut sex, apoi „el i-a spus că are un cadou pentru ea și i-a cerut să-și închidă ochii. Ea a procedat întocmai și el a plecat din cameră”, a povestit Robin Griffiths, citat de Daily Mail.

Procurorul a mai spus că bărbatul i-a cerut femeii să se întindă pe pat și să-și pună un prosop mic pe față. Când telefonul a început să sune, el i-a spus să-l ignore. Shaun a îngenuncheat apoi lângă soția sa și a început să numere de la 10, descrescător. Iar când a ajuns la cifrele mai mici a spus „1,5, 1,4…”, apoi a revenit la 10.

Laura era tot mai nerăbătoare, iar Shaun i-a promis că nu o mai ține mult. Ea a simțit apoi ceva pe piele și a crezut că e un cățeluș.

Anchetatorii susțin că Shaun a luat un cuțit din bucătărie și a înjunghiat-o pe soția sa, ratând la milimetru artere vitale, apoi a îndreptat lama cuțitului spre stomacul său și a spus că se va omorî.

Shaun i-a zis apoi Laurei că fusese concediat mai devreme în acea zi din cauza unor rapoarte financiare neconforme și nu știa cum aveau să-și plătească ratele.

Culmea, Laura le-a spus medicilor că ea a căzut în cuțit, dar ei nu au crezut-o și au anunțat poliția.

Procesul continuă, Shaun May fiind acuzat de tentativă de omor.

