Doctorii i-au spus că are dureri din cauza unei injecții. De ce suferea de fapt

Alexandra Hodson a fost la un control medical după ce a început să se plângă de dureri. Medicii i-ar fi spus că nu are de ce să se îngrijoreze și că simptomele sale sunt normale, informează Mirror.

„Ea a știut că nu e normal și s-a simțit vinovată că nu a cerut mai multe informații”, a spus sora femeii.

La câteva zile după, femeia a primit o scrisoare prin care era invitată la un nou control medical. Doctorii i-au cerut să se întoarcă după 12 luni. Hodson i-a povestit ginecologului ei ce a aflat, iar acesta a trimis-o înapoi la spital.

După o radiografie, Alexandra a aflat că are cancer.

Mum, 26, with cervical cancer told her symptoms were due to contraceptive injection https://t.co/Mup4i3cKlO pic.twitter.com/j01JUG32jz