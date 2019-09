A descoperit că are cancer după un implant contraceptiv: „Am fost îngrozită”

Amy Boyle și-ar fi implantat obiectul, după ce a rămas însărcinată la vârsta de 17 ani, informează The Sun.

Boyle a povestit că nu a fost avertizată că ar putea face cancer după acest implant. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiu avansat, după ce a descoperit o umflătură la unul dintre sâni.

„Sunt convinsă că a fost din cauza implantului. Nu vreau să sperii tinerele, dar vreau să le avertizez să-și facă controale ale sânilor și să fie conștiente de faptul că aceste contraceptive care conțin hormoni pot crește riscul de a dezvolta cancer la sân. Îmi doresc să nu fi făcut acest implant. Mi-a ruinat viața. Am descoperit ceva ciudat la sânul stâng, în timp ce ridicam brațul. Când m-am uitat mai bine, era o umflătură de dimensiunea unei mingi de golf. Am fost îngrozită. Am simțit umflătura de acum cinci ani, însă doctorul mi-a spus că era doar un chist și că nu trebuie să îmi fac griji. Tumora pe care o aveam, conținea estrogen și hormoni, fiind un semn clar că implantul a cauzat asta”, a spus Amy.

