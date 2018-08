Femeie bătută de săteni și obligată să defileze goală prin sat

După ce trupul unui tânăr de 19 ani a fost descoperit, luni, în apropierea liniilor de cale ferată, în orășelul Bihiyar din statul indian Bihar, un grupă de bărbați din satul victimei a mers oraș și, în loc să alerteze autoritățile, au pătruns în locuința unei femei, pe care au incendiat-o.

Woman allegedly set ablaze yesterday for resisting rape attempt by three men in Nalanda, admitted to hospital. #Bihar pic.twitter.com/F9DGtvKwJu

Potrivit membrilor comunității din care bărbatul provenea, acesta ar fi fost sugrumat, după care trupul acesuia ar fi fost abandonat lângă linia de cale ferată, în încercarea de a ascunde crima. Pentru moment, nu este clar cum de oamenii au ajuns să o suspecteze pe femeie. Astfel, ei au obligat-o să se dezbrace și să defileze prin oraș goală, în fața unei mulțimi numeroase, informează The Independent.

Ulterior, poliția a ajuns la locul incidentului și au dus-o pe femeie la spital, unde primește îngrijiri medicale. Oamenii legii s-au sesizat abia după ce au intrat în posesia unor filmulețe care circulau pe Whatsapp și în care femeia este bătută.

Acesta a fost arestată, la fel și 15 bărbați acuzați că au stârnit furia mulțimii, iar șapte polițiști au fost suspendați pentru că nu s-au sesizat la timp cu privire la incident.

„N-am cuvinte să văd filmulețele cu acea femeie”, a spus Tejashwi Yadav, lider al opoziției din statul Bihar, care a condamnat eșecul Guvernului de a menține „legea și ordinea și de a se asigura că femeile sunt în siguranță.”

Chiar în ziua în care informațiile au apărut în presă, directorul executiv al WhatsApp, Chris Daniels, participa la o întrevedere la Delhi cu ministrul pentru Tehnologia Informației, care avea ca temă tocmai rolul pe care aplicația de mesagerie îl are în diseminarea imaginilor care surprind violența mulțimilor.

A woman is beaten, stripped & paraded in Bihar's Bhojpur by an irate mob, over her alleged involvement in the killing of a 19-year-old.#Bihar #MobViolence

For More: https://t.co/ExJdYOIOXx pic.twitter.com/d58STow14K