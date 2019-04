Doi tineri și-au ucis fiul de 9 săptămâni. Tatăl era supărat că nu poate să întrețină relații sexuale

Luke Morgan, 26 de ani, și Emma Cole, 22 de ani, sunt judecați în aceste zile pentru moartea fiului lor, Tyler Morgan, care a decedat în dimineața zilei de 29 aprilie 2014.

Copilul de doar 9 săptămâni a fost sufocat și avea pieptul strivit, el suferind mai multe fracture la coaste, informează Daily Mail.

"Pe 29 aprilie 2014, la 2.42 am, Emma Cole a sunat la numărul de urgență pentru a chema o ambulanță. Bebelușul Tyler nu mai respira. Copilul a fost sufocat intenționat și avea pieptul strivit. A fost dus la spital, însă a murit la primele ore ale dimineții. Bebelușul avea și alte traumatisme, printre care mai multe coaste rupte", a declarat procurorul Andrew Smith, în deschiderea procesului.

