Crima din Arad. Mărturii de groază ale vecinilor: ”Copilul voia să iasă, țipa”

La câteva luni de la divorţ, o femeie din Arad a sfârşit ucisă de fostul soţ, un bărbat de 40 de ani, care şi-a luat apoi zilele.

Martor la crimă a fost băiatul de 10 ani al celor doi, rămas acum orfan. Chiar el a sunat la 112 ca să anunţe ce s-a întâmplat.

Izabela se despărţise de soţul ei, Florin, în noiembrie anul trecut, după 22 de ani de căsnicie. Potrivit înţelegerii de la divorţ, bărbatul obişnuia să vină frecvent la ea acasă ca să îşi vadă băiatul pe care îl aveau împreună.

Duminică seara, ceea la început părea o vizită banală s-a transformat într-un măcel. Florin bănuia că fosta lui soţie şi-a refăcut viaţa, iar asta l-a scos din minţi. A atacat-o brutal, apoi şi-a luat şi el viaţa.

Procuror criminalist: "Soţia a permis fostului soţ accesul în locuinţă, datorită dragostei lui faţă de copil. Fapta a fost comisă de soţ pe baza geloziei. Băieţelul a fost martor la tot ceea ce s-a întâmplat."

Băiatul a strigat, cât l-au ţinut puterile, după ajutor şi tot el a sunat la 112.

Pro TV

Vecină: "Vecinii de perete au ieşit, s-au împins în uşă, dar era încuiată. Copilul voia să iasă. El ţipa, când pe urmă să auzim că el s-a aruncat pe geam şi pe urmă am întrebat de ea şi am auzit că şi ea e moartă cu cuţitul."

Vecină: "Am auzit că copilul ţipă, atunci nu am mai putut, am ieşit şi am bătut cu pumnii cât am putut. Copilul a găsit cheile şi a deschis, a fost groaznic."

Vecinii femeii susţin că între cei doi discuţiile erau vechi. Izabela ar fi cerut divorţul pentru că fostului ei soţ nu i-ar plăcut munca şi trăiau mai mult din banii ei. De curând însă, Florin reusese să se angajeze la o firmă şi credea că va reuşi să se împace cu fosta soţie.

Vecină: "Tot zicea că ”o să mă fac bine”, se punea în genunchi, se ruga de ea să se împace, să îi mai dea o şansă, dar ea i-a dat mai multe şanse, să încerce să fie bine.

De la 16 ani l-a iubit pe el, dacă de 22-23 de ani stau împreună. Că eu nici nu am văzut ca domnişoara să umble cu alt băiat, numai cu el. Totul s-a întâmplat din cauza lui, nu a lucrat şi banii ştiţi cum e..."

Parchetul din Arad a deschis un dosar penal, in rem, pentru omor. Specialiştii Direcţiei pentru Protecţia Copilului îi vor oferi consiliere psihologică băiatului rămas orfan.

Erika Stark, director DGASPC Arad: "Pentru copilul de zece ani este o traumă majoră ce s-a întâmplat în viaţa lui, sperăm să treacă peste această traumă. Va fi foarte greu, va avea nevoie de consiliere psihologică şi de terapii pe termen lung."

Băiatul celor doi se află deocamdată în grija rudelor din partea mamei.

