Azilele groazei: „Mergeau goi pe balcoane". Bătrânii scriau bilețele cu mesajul „ajutor" și le aruncau pe stradă

În Gorj a fost închis un cămin de bătrâni care nu avea licență de funcționare. Nici condițiile în care erau ținuți vârstnicii nu erau tocmai în regulă. Și un centru din Târgu Mureș a fost propus pentru suspendarea activității.

28 de persoane cu handicap sever locuiesc într-o fostă pensiune din Târgu Mureș, transformată în centru de îngrijire pentru beneficiari din Maramureș și Covasna. După o serie de verificări, marți, cei din echipa de control au propus retragerea licenței de funcționare.

Cei care locuiesc în apropierea centrului susțin că, adesea, dinspre clădire se auzeau țipete și zgomote suspecte.

Vecin: „Nu lasă pe nimeni înăuntru. Atât știm. Că bat în geam când cineva vine”.

Nu de puține ori, mai spun vecinii, erau găsite bilete pe stradă pe care erau trecute cereri de ajutor și rugăminți de a fi soși din centru.

Vecin: „Am început să auzim tot feluri de țipete, de bătăi în geam seara, venind de la pensiunea din spate. Par a fi persoane cu dizabilități, bătrâni cu nevoi speciale. Pe bilete cereau ajutor”.

Niciunul dintre vecini, însă, nu a depus vreo reclamație. Centrul funcționează în baza unei licențe provizorii. Deocamdată, s-ar fi luat în calcul mutarea bătrânilor într-un alt centru, însă nu sunt locuri disponibile.

Vecină: „Ferească Dumnezeu ce e acolo. Am trimis și la Guvern și ministerul Sănătății. Tot ce am trimis regional am trimis și central. I-au dat o amendă și la revedere. Nimeni nu ia nici o măsură. Mergeau goi pe balcoane...Să te ferească Sfântul!”.

În alt județ, Gorj, un cămin de bătrâni din localitatea Țicleni a fost închis pentru că nu avea toate documentele necesare ca să funcționeze. De asemenea, condițiile din acest centru ar fi fost improprii. Șapte bătrâni care erau găzduiți la căminul privat au fost preluați de familii sau mutați în alte centre sociale.

Polițiștii din cadrul serviciului de investigații criminale au demarat o anchetă referitoare la o presupusă evaziune fiscală comisă de președinta asociației care avea în administrare căminul respectiv.

