Incendiu puternic la un azil de bătrâni din Milano. Cel puțin șase morţi şi zeci de răniţi

"Şase persoane au murit şi multe altele au fost spitalizate după ce au fost intoxicate cu fum. Pompierii au salvat zeci de alţi locatari", a postat vineri pe Twitter brigada de pompieri din capitala Lombardiei, adăugând că nu se cunoaşte încă cauza incendiului.

Potrivit agenţiilor de presă italiene, 81 de persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă. 170 de persoane au fost evacuate.

Cele şase victime care au decedat sunt cinci femei cu vârste cuprinse între 69 şi 87 de ani şi un bărbat de 73 de ani. Două femei care împărţeau o cameră au pierit în flăcări, în timp ce celelalte victime au murit intoxicate, a precizat agenţia AGI.

???? #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM