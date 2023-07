Ce se întâmplă în prezent la „azilul groazei” din Buzău care fusese închis în 2014

Mai multe echipe de control constituite la nivelul Prefecturii Buzău din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, D.S.P., D.S.V.S.A., O.P.C., I.T.M., A.J.P.I.S., I.S.U şi I.P.J. au declnaşat controale în centrele rezidenţiale de bătrâni, copii şi persoane cu dizabilităţi potrivit ordinul viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, nr.101//07.07.2023.

„Duminică la ora 17.00 am fost convocaţi într-o videoconferinţă şi ni s-a pus în vedere că într-o săptămână şă facem aceste controale. Verificăm în special respectarea demnităţii omului care este beneficiar al acestor servicii. Recunosc că am venit cu inima strânsă şi am ales Aldeniul pentru că aici persoanele cu dizabilităţi sunt contractate în exclusivitate cu Primăria sector 3 Bucureşti dar, discutând cu aceşti beneficiari. am constatat că lucrurile s-au schimbat faţă de ceea ce era în urmă cu câţiva ani. E adevărat că de câteva zile toată ţara vuieşte de aceste probleme şi sunt de acord că poate în trei zile se mai putea da o mână de var să mai îmbunătăţeşti lucrurile dar în nici un caz nu puteai să faci un om să arate bine hrănit în trei zile. Am găsit cantine decente, spaţii îngrijite şi aerisite şi dacă în tot judeţul Buzău am constata ceea ce am găsit eu astăzi aici aş putea ieşi extrem de sigur pe mine şi spune cu mâna pe inimă că în Buzău demnitatea acestor beneficiari este respectată. Nu am fost până astăzi la acest că min, nu am cunoscut aceşti oameni iar concluzia este că dacă în Buzău aşa ar arăta lucrurile eu aş fi liniştit”, a declarat prefectul judeţului Buzău, Daniel Ţiclea.

Marţi verificările sub coordonarea Instituţiei Prefectului judeţului Buzău continuă cu 4 echipe la centrele şi azilele din Râmnicu Sărat, municipiul Buzău, Haleş, Berca şi Pănătău până la finalul săptămânii urmând să fie controlate peste 50 de aşezăminte private sau de stat ce deservesc copii, bătrâni sau persoane cu dizabilităţi .

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 11-07-2023 12:03