Au găsit un șarpe cu clopoței sub pat. Cât i-a luat unui profesionist să-l captureze

Un cuplu din Phoenix, Arizona a găsit un șarpe cu clopoței sub pat. Au avut mare noroc că șarpele, care era și gestant, nu i-a mușcat de picior.

Cei doi soți panicați au chemat imediat o firmă specializată în capturarea șerpilor. Mitchell Hawkins a făcut fotografia în casa cuplului „panicat”, înainte de intervenție, relatează Daily Star.

„Mi-am lăsat cleștele pentru prins șerpi în mașină, deoarece șerpii ca aceștia, în general, îi prind cu mâinile și îi pun în găleată. Am deschis ușa dormitorului și m-am uitat în jos și am văzut un uriaș șarpe cu clopoței. Era o femelă, gestantă, încolăcită sub pat” a spus specialistul în prinderea șerpilor, explicând că acesta a avea cam 1,5 metri lungime, „destul de mare pentru zona Arizonei”. Șarpele se afla într-o poziție defensivă, a mai spus el.



Până ce a venit specialistul în prinderea șerpilor și cât timp a acționat acesta, cuplul a rămas pe terasă, neavând curaj să mai intre în casă.

Mitchell Hawkins s-a întors la mașină, și-a luat cleștele, și în 10 secunde a apucat șarpele și l-a pus într-o găleată.

El a spus că bărbatul și femeia au avut noroc că nu au călcat pe șarpe când s-au ridicat din pat.

„Au ieșit afară să fumeze o țigară și au lăsat ușa deschisă. Șarpele stătea lângă ușă și a văzut asta ca o invitație să intre la căldură. L-au observat după ce au intrat înapoi, din curte” a explicat omul cum a ajuns șarpele în casă.