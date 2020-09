O femeie s-a trezit mușcată de șarpe, în somn. Se agățase de sprânceana ei

O australiancă s-a trezit din somn mușcată de un șarpe, care își înfipsese colții chiar în fruntea ei. Femeia de 42 de ani dormea profund, dar s-a trezit cu o senzație puternică de rece.

Femeia, care locuiește în nordul Australiei, ăn localitatea Coolalinga, a avut un șoc când a descoperit musafirul nepoftit.

„Dormeam profund și am simțit ca o agrafă de păr prinsă de fața mea, lângă ochiul drept. Adormită, mă gândeam cu am ajuns să am o agrafă de păr pe față. Apoi m-am gândit că mă mușcă ceva, m-am ridicat în fund și am simțit senzația aia de rece, inconfundabilă, a unui șarpe”, a povestit Emily Hinds, potrivit publicației Daily Star.

Soțul lui Emily, Jason, a crezut că glumește, dar când au aprins lumina au văzut reptila de aproape jumătate de metru târându-se printre cearșafuri.

Emily s-a uitat în oglindă și a văzut patru înțepături însângerate deasupra ochiului drept, pe sprânceană.

„Nu era cine știe ce dureros, dar cel mai probabil, pentru că dormeam, nu m-am speriat așa tare și nu am simțit rău mușcătura” a mai spus ea.

Din fericire, s-a dovedit că șarpele erau un pui de piton, specie neveninoasă.

Medicii i-au prescris însă antibiotice, pentru că șerpii pot fi purtători de bacterii periculoase, chiar dacă sunt neveninoși.

Culmea, Jason a scos afară șarpele agățat de un băț de golf, dar acesta a mai revenit de câteva ori în casă.