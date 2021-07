Accident grav în județul Botoșani. 2 tineri au murit, după ce mașina lor a izbit 3 copaci și s-a făcut bucăți

Accident cumplit miercuri dimineață în județul Botoșani.

Doi tineri au murit, iar un al treilea este la spital în stare gravă după ce mașina în care se aflau a izbit trei copaci de pe marginea drumului și s-a făcut bucăți. Pe șosea nu a mai rămas decât caroseria: motorul și celelalte părți ale autoturismului au ajuns la mare distanță, chiar și prin curțile din zonă. Șoferul și pasagerul din față au fost zdrobiți în accident, iar bărbatul aflat în spate, polițist de meserie, a fost azvârlit din mașină de forța impactului.

Accidentul a avut loc miercuri dimineață la ieșirea din orașul Bucecea. La volanul mașinii se afla un tânăr de 22 de ani care, spun polițiștii și martorii, circula cu viteza foarte mare, a pierdut controlul volanului și a lovit trei copaci de pe marginea drumului.

În urma impactului extrem de violent, autoturismul s-a făcut bucăți, iar fragmente din mașină s-au împrăștiat pe sosea și prin curțile oamenilor.

Femeie: ”O bubuitură s-a auzit. Am ieșit iar afară și am văzut o bucată de mașină. Am ridicat capul și am văzut ce e în drum. Păcat de ei că sunt tineri.”

Femeie: ”A trecut peste gard. E distrus gardul acolo și a ajuns în curte. Motorul e în curte. Doamne Maica Domnului! Mă întreb cum a putut ajunge aici. Cred că au avut peste 200 de kilometri la oră.”

Speriați de ce au văzut la fața locului, martorii au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe și pompierii cu un echipaj de descarcerare. Din păcate, pentru șofer nu s-a mai putut face nimic: era deja decedat.

Pasagerul din față și cel de pe bancheta din spate au fost duși de urgență la spital.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoșani: ”La sosirea forțelor de intervenție la fața locului, două dintre persoane erau încarcerate, iar a treia, lângă autoturism. Toate trei erau inconștiente. Conducătorul auto și pasagerul au fost descarcerați de către pompieri. Din nefericire, pentru șofer nu s-a mai putut face nimic.”

Din păcate, și pasagerul din față, un tânăr din de 20 de ani, a murit la spital.

Ramona Guraliuc, medic-șef UPU-SMURD Botoșani: ”Secundar accidentului rutier în care au fost trei victime, doi erau politraumatizați sever, din care unul a decedat la locul accidentului și unul a fost adus în curs de resuscitare în UPU și care, ulterior, s-a soldat cu deces. Al treilea pacient este policontuzionat, dar stabil din punct de vedere hemodinamic. A fost investigat și internat pe secția de Chirurgie.”

Tânărul care a supraviețuit teribilului accident are 27 de ani și este polițist în județul Olt.

Anchetatorii au deschis un dosar pentru ucidere și vătămare din culpă, iar acum urmează să stabilească viteza cu care rula mașina, dacă șoferul băuse sau nu, în condițiile în care, în autoturism a fost găsită și o sticlă de băuturi alcoolice.