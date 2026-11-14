Datele sunt incluse în Barometrul datelor privind diabetul zaharat în România, ediția 2026, lansat de Forumul Român de Diabet cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, marcată pe 14 noiembrie.

Peste 1,38 milioane de persoane înregistrate cu diabet în 2025

Datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că, în 2025, erau înregistrate 1.381.461 de persoane cu diabet zaharat, cu 151.490 mai multe decât în 2023.

În același an, au fost acordate 370.778 de consultații preventive, dintre care 5.042 pentru persoane cu vârste între 18 și 39 de ani identificate cu risc înalt. Tot în 2025, în cadrul Programului Național de Diabet au fost efectuate 79.445 de dozări ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c), analiză utilizată pentru monitorizarea controlului glicemic.

Barometrul evidențiază și diferențe importante în ceea ce privește utilizarea serviciilor medicale. În 2023, România înregistra 228 de internări spitalicești evitabile pentru diabet la 100.000 de locuitori, față de media de 111 la nivelul țărilor OECD. Indicatorul evidențiază importanța depistării precoce și a monitorizării pacienților în ambulatoriu, pentru prevenirea complicațiilor care pot necesita spitalizare.

„Avem nevoie de un studiu epidemiologic care să ne arate dimensiunea reală a diabetului și a prediabetului în România. Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice va prezenta în curând rezultatele studiului PREDATORR NEXT, care ne va oferi acuratețea necesară pentru a construi intervenții pe măsura problemei. Mulți oameni trăiesc cu diabet fără să știe că au diabet, iar pentru ei ajutorul vine, de cele mai multe ori, prea târziu. Este important să păstrăm cooperarea pe care o avem în cadrul Forumului Român de Diabet și efortul comun pentru a atinge dezideratul ambițios al gestionării integrate a diabetului zaharat”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar, președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, la conferința care a marcat șapte ani de activitate ai Forumului Român de Diabet, organizată pe 8 octombrie la Palatul Parlamentului.

Prevenția și depistarea precoce, priorități pentru sistemul medical

Tema aleasă de Federația Internațională de Diabet pentru perioada 2026–2027 este „Acțiune timpurie în diabet” („Early Action on Diabetes”). Inițiativa pune accent pe diagnosticarea precoce, identificarea factorilor de risc și intervențiile care pot preveni sau întârzia apariția complicațiilor.

În România, Legea nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului zaharat este în vigoare din noiembrie 2020. Forumul Român de Diabet susține aplicarea acesteia și dezvoltarea unor măsuri de prevenție la nivel național, prin colaborarea dintre autorități, profesioniștii din sănătate și organizațiile de pacienți.

O altă prioritate este dezvoltarea Registrului Național de Diabet, care ar permite o evaluare mai exactă a numărului de persoane diagnosticate, a nevoilor acestora și a rezultatelor îngrijirii. Un astfel de instrument ar putea oferi și informații despre utilizarea fondurilor din Programul Național de Diabet și despre zonele în care este nevoie de resurse suplimentare.

Forumul Român de Diabet susține, de asemenea, dezvoltarea echipelor medicale multidisciplinare, accesul pacienților la tratamente și tehnologii de monitorizare, consolidarea educației terapeutice și simplificarea procedurilor administrative.

Datele prezentate în Barometrul 2026 arată că depistarea persoanelor care au diabet fără să știe și îmbunătățirea accesului la îngrijire rămân provocări importante pentru sistemul de sănătate din România.