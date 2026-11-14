Oficialii americani au transmis că pe agenda reuniunii dintre cei trei lideri se va afla cel mai probabil războiul din Orientul Mijlociu, dar nu și cel din Ucraina, relatează AFP și dpa, conform Agerpres.

Reuniunea, care a fost un subiect de discuție timp de săptămâni întregi fără a fi confirmată, va avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei.

Evenimentul va marca o nouă etapă în revenirea lui Vladimir Putin - izolat de statele occidentale de la invadarea Ucrainei în 2022 - pe scena internațională, având loc la puțin peste un an de la întâlnirea sa cu Donald Trump în Alaska.

Nici Beijingul, nici Moscova nu au confirmat oficial reuniunea, deși au lăsat să se înțeleagă în ultimele săptămâni că astfel de discuții ar putea avea loc.

Posibilele subiecte de discuție dintre liderii celor trei puteri dotate cu arme nucleare sunt numeroase și, deși este puțin probabil ca summitul să aducă rezultate concrete, va fi cu siguranță prilejul unei fotografii istorice, notează AFP.

„Președintele a precizat clar că intenționează să abordeze, printre altele, problema reducerii numărului de arme nucleare la nivel mondial. Președintele Trump consideră că această proliferare este extrem de periculoasă”, a declarat vineri seară pentru presă, Olivia Wales purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Cred că președintele are intenția de a ridica problema Iranului în timpul reuniunii trilaterale cu Xi Jinping și Vladimir Putin”, a adăugat un oficial american, sub protecția anonimatului, în cadrul unei conferințe telefonice cu media.

Acesta a menționat că Washingtonul urmează o „cale complet separată” de negocieri cu Kievul și Moscova, precizând că Beijingul „nu face parte propriu-zis din acest proces”. Prin urmare, nu pare oportună abordarea chestiunii Ucrainei, a conchis el.