O comisie independentă de experţi, care raportează directorului Organizaţiei Panamericane a Sănătăţii, a stabilit că Statele Unite nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate ţară în care rujeola a fost eliminată, a declarat vineri pentru CNN o sursă apropiată procesului. Ştirea a fost publicată pentru prima dată de The Wall Street Journal.

Decizia era larg anticipată după ani de scădere a ratelor de vaccinare şi de creştere a numărului de cazuri, dar rămâne totuşi o pată neagră pe politica naţională de sănătate publică, scrie News.ro.

Cum se stabilește statutul țărilor

Comitetul internaţional care stabileşte statutul de eliminare a rujeolei în fiecare ţară consideră că o infecţie este endemică, adică apare în mod regulat, dacă infecţiile cauzate de aceeaşi tulpină se transmit de la o persoană la alta timp de cel puţin un an în aceeaşi ţară.

Pentru a stabili acest lucru, membrii comitetului analizează codul genetic al virusurilor prelevate de la pacienţi.

De fiecare dată când un virus se reproduce, acesta produce mici modificări în codul său genetic. Prin studierea genomurilor diferitelor virusuri dintr-un focar, oamenii de ştiinţă pot stabili cât de strâns legate sunt infecţiile şi dacă este probabil ca acestea să fi făcut parte din aceleaşi lanţuri de transmitere.

În luna august, cercetătorii de la laboratorul de sănătate publică din Utah au publicat un studiu în versiune preliminară care arăta că aceeaşi tulpină de rujeolă circula în stat de mai bine de un an, fiind responsabilă pentru peste 95% din cazurile înregistrate acolo. Aceasta s-a răspândit din partea de sud-vest a statului către zona centrală a Utahului, provocând în final peste 600 de cazuri între iunie 2025 şi iunie 2026.

Au existat, de asemenea, focare prelungite în Carolina de Sud, Pennsylvania, Wisconsin şi New York, precum şi în alte state.

Nu este clar pe ce date s-a bazat comitetul pentru a lua această decizie, dar nu a fost tocmai o decizie dificilă, a declarat dr. Angela Rassmussen, virusolog la Universitatea din Saskatchewan din Canada şi redactor-şef al revistei "Vaccine". Datele din Utah ar fi fost suficiente, la ele singure, pentru a justifica această decizie, a spus ea.

În ultimii doi ani, Statele Unite au înregistrat un număr record de cazuri de rujeolă, de spitalizări şi de decese, chiar dacă unii membri ai administraţiei Trump - inclusiv preşedintele Donald Trump - au pus la îndoială siguranţa şi eficacitatea vaccinurilor care previn această boală.

„Eliminarea rujeolei este un indicator vital pentru sistemul nostru de sănătate publică. Ea evidenţiază fisuri în fundamentul nostru. Pierderea statutului de eliminare înseamnă că, la nivel naţional, suntem mai puţin pregătiţi să facem faţă provocărilor legate de bolile infecţioase şi neinfecţioase", a declarat dr. Demetre Daskalakis, fost director al Centrului Naţional pentru Imunizare şi Boli Respiratorii din cadrul Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR) este atât de eficient încât două doze reduc cu 97% riscul ca o persoană expusă să se îmbolnăvească, în comparaţie cu o persoană nevaccinată.

Începând din anul 2000, când rujeola a fost declarată eradicată în Statele Unite, ţara se confruntă în continuare cu câteva focare în fiecare an. Acestea au fost declanşate de călători bolnavi care au adus virusul în ţară. Datorită protecţiei comunitare asigurate de ratele ridicate de vaccinare, aceste focare au fost, de obicei, de amploare redusă şi de scurtă durată.

În 2025 şi 2026, însă, virusul a găsit mai multe familii şi comunităţi nevaccinate, lăsându-le vulnerabile la infecţie.

În acest an, în SUA au fost raportate peste 5.400 de cazuri de rujeolă - cel mai mare număr din 1991 încoace. Majoritatea sunt legate de cele 43 de focare noi din acest an, dar peste 1.000 de cazuri sunt legate de focare care au început anul trecut.

Aproape toate cazurile din acest an au fost înregistrate la persoane care nu fuseseră vaccinate cu vaccinul ROR sau al căror statut de vaccinare este necunoscut. Potrivit CDC, aproximativ 1 din 9 cazuri raportate a necesitat spitalizare, iar, conform rapoartelor statale, cel puţin 10 persoane au decedat după ce au contractat rujeola.

„Rujeola a revenit”

Această declaraţie reprezintă un moment care dă de gândit pentru o naţiune care a jucat un rol de prim-plan în eradicarea variolei la nivel mondial - singura boală umană care a fost vreodată eradicată la scară globală - şi care a depus eforturi timp de decenii pentru a ţine rujeola la distanţă.

"Este pur şi simplu devastator şi atât de trist că ne aflăm în situaţia actuală", a declarat dr. Nuwan Gunawardhana, epidemiolog specializat în boli infecţioase la Centrul Medical Irvine al Universităţii Columbia din New York. "Această situaţie pare să indice o adevărată inversare a progreselor înregistrate în domeniul sănătăţii publice pe parcursul unei întregi generaţii."

Dar aceasta înseamnă, de asemenea, că persoanele care sunt prea tinere pentru a fi vaccinate împotriva rujeolei sau care au o funcţie imunitară scăzută din cauza transplanturilor de organe, a cancerului sau a altor afecţiuni se află într-un risc mai mare în zonele afectate de focare decât erau acum doar doi ani.

Majoritatea persoanelor care se îmbolnăvesc de rujeolă se vor vindeca după ce vor avea febră şi erupţii cutanate şi se vor simţi, în general, foarte rău timp de câteva zile, a afirmat dr. William Moss, profesor şi expert în rujeolă la Şcoala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg. Dar asta nu înseamnă că infecţia este inofensivă, a adăugat el.

Rujeola poate, de asemenea, să distrugă memoria imunitară a unei persoane. Sistemul imunitar uită cu ce infecţii s-a luptat anterior, lăsând persoana vulnerabilă la ameninţări secundare, precum pneumonia sau diareea.

Dacă o femeie însărcinată se îmbolnăveşte de rujeolă, poate transmite boala copilului său încă din uter, iar acesta se va naşte cu rujeolă, ceea ce îi pune viaţa în pericol.

În cazuri rare, persoanele care au avut rujeolă pot dezvolta complicaţii neurologice grave, uneori la ani de zile după infecţia iniţială. Cea mai gravă dintre acestea este panencefalita sclerozantă subacută (SSPE), care este progresivă şi fatală.

Toate aceste complicaţii pot fi prevenite prin vaccinare.

Faptul că Statele Unite şi-au pierdut statutul de ţară în care rujeola a fost eliminată este "incredibil de jenant", a declarat dr. Peter Hotez, codirector al Centrului pentru Dezvoltarea Vaccinurilor de la Spitalul de Copii din Texas, din Houston. Dar, a adăugat el, acest lucru este un semnal al unui mesaj mai important: "Practic, rujeola a revenit."

"Faptul că ne-am pierdut sau nu oficial statutul de ţară în care boala a fost eradicată este, pentru mine, mult mai puţin important decât faptul că, practic, rujeola este prezentă aici. Este răspândită pe scară largă, iar ratele de vaccinare sunt în scădere în toată ţara şi nu cred că vom reveni la normal în curând", a adăugat el.

Ar putea SUA să-şi recâştige statutul de ţară în care boala a fost eradicată

Rujeola este unul dintre cele mai contagioase virusuri cunoscute de ştiinţă. O singură persoană infectată transmite de obicei boala la 12-18 alte persoane.

Virusul se transmite pe cale aeriană şi poate rămâne în aer într-o încăpere timp de ore întregi după ce o persoană bolnavă a părăsit-o.

La scurt timp după introducerea vaccinului împotriva rujeolei, la începutul anilor 1960, experţii în sănătate publică au realizat că, dacă un număr suficient de persoane dintr-o zonă erau vaccinate, protecţia oferită de vaccin putea opri răspândirea virusului. SUA şi-au stabilit primul obiectiv de a elimina transmiterea rujeolei în 1978.

Rujeola este una dintre cele 30 de boli pe care Organizaţia Panamericană a Sănătăţii (OPS) şi-a propus să le elimine până în 2030.

În 2016, OPS şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii au declarat că cele 35 de ţări din regiunea Americilor nu mai înregistrează transmitere activă a rujeolei.

Totuşi, această calificare a fost pierdută anul trecut, când Canada şi-a pierdut statutul de ţară în care boala a fost eliminată, în urma unui focar de lungă durată care a cuprins mai multe provincii.

Mexicul, care a înregistrat la rândul său mai multe focare majore de rujeolă, riscă, de asemenea, să-şi piardă statutul de ţară în care boala a fost eliminată.

Moss a afirmat că, din moment ce SUA şi-au pierdut statutul de ţară în care rujeola a fost eliminată, trebuie să se îndrepte spre recâştigarea acestuia.

„Nu este uşor, mai ales în contextul actual, caracterizat de scăderea încrederii publicului în vaccinuri, de creşterea numărului de scutiri nemedicale pe care le observăm în şcoli, de scăderea ratei de vaccinare împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei în rândul elevilor din grădiniţe, precum şi de subminarea politicii de vaccinare", a spus Moss.

„Aşadar, nu va fi o sarcină uşoară pentru Statele Unite să-şi recâştige statutul de ţară în care rujeola a fost eliminată”.