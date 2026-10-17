La ora 13:00, liderii PNL se întâlnesc într-o ședință online pentru a lua decizia finală privind susținerea sau nu a Executivului Niculescu.

Ilie Bolojan le va recomanda colegilor din partid să voteze pentru învestire. Însă, dacă PNL va alege, în final, să nu voteze, șansele lui Luca Niculescu de a ajunge prim-ministru scad puternic.

Luca Niculescu, prim-ministru desemnat: „Situația este foarte gravă. Avem nevoie de un guvern, pentru că vine iarna, pentru că avem nevoie urgent, extrem de urgent, de rectificare bugetară, pentru că avem nevoie de buget și sper din toată inima că vor vota Guvernul care a fost deja propus.”

Reporter: „De ce considerați dumneavoastră că Marian Neacșu, care a fost condamnat penal și apoi reabilitat, este potrivit pentru a conduce Internele?”

Luca Niculescu, prim-ministru desemnat: „Marian Neacșu a fost vicepremier, ministru, în multe dintre guvernele pe care le-am văzut în ultimii ani. Este un om competent în administrația română și va fi vicepremier și ministru de Interne în acest Guvern.”