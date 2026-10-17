Micii inventatori au venit pregătiți la târg. Dacă unele creații i-au distrat pe cei prezenți, altele au fost gândite pentru a ne ușura viața.

Elev participant: „Este făcut pentru a ajuta persoanele nevăzătoare. Vibrează și scoate sunete prin acești ochișori.”

Elev: „Aplicația mea de meteorologie are prognoza meteorologică și mulți alți parametri, oriunde pe glob. La următoarea ediție o să particip și eu.”

Elev participant: „Noi l-am programat să se ducă ori în spate, dacă este prea aproape, ori la un unghi de 30 de grade, dacă este într-o parte.”

Copil participant: „Am făcut un carusel care poate să meargă în față sau în spate. Pot să îl și opresc.”

Adulții au fost cuceriți de cele văzute.

Participantă: „Am învățat și noi câte ceva. Am văzut cum se face un robot, o eoliană.”

Proiectele sunt finanțate atât de micii inventatori, cât și de școlile la care aceștia sunt elevi.

Anca Popescu, profesoară: „Școala ne-a și dotat. Avem cinci seturi de Lego, plus două seturi suplimentare, pe care le folosim la clasă. Ca și costuri, este undeva la 3.100 de lei un kit, iar noi avem aproape opt kituri complete.”

Roxana Pistol, organizator: „E o ocazie să se și cunoască între ei, o ocazie să cunoască alți tineri și alți copii care fac aceste evenimente.”

Izabela Muja, inițiatoarea proiectului: „Ne bucurăm că interesul e mare în localitate. Suntem la a doua ediție și e clar că evenimentul este mai cunoscut decât anul trecut.”

La final, cele mai bune invenții au fost premiate.