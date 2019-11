Vaccinul antigripal ar putea fi gratuit pentru o anumită categorie de copii. Anunțul medicilor

Vaccinul antigripal ar putea fi gratuit pentru toți copiii care au între șase luni și cinci ani, așa cum se întâmplă în alte țări europene.

Deocamdată, este vorba despre un proiect al medicilor epidemiologi. Documentul are nevoie de acceptul Ministerului Sănătății și de finanțare.

La ultima epidemie de gripă, copiii fără probleme de sănătate au fost a doua categorie cu complicații severe, după cea a adulților cu boli cronice.

Medicii spun că, față de anul trecut, mulți părinți caută vaccinul antigripal chiar dacă sunt nevoiți să-l plătească.

Opt copii au murit de gripă în sezonul gripal încheiat în mai. A fost un dus rece pentru părinți.

Citește și Situație critică din cauza lipsei vaccinurilor. Decizia inumană pe care trebuie să o ia medicii

Părinte: „Faptul că au fost și persoane care au decedat din cauza gripei a fost un semnal de alarmă”.

Reporter: „Îl faceți de teamă?”

Părinte: „Da, pot să zic că și de teamă”

Prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie: „Vaccinul injectabil se poate face începând cu vârstă de șase luni, există o astfel de formă, sau formă care se administrează intranazal, și care se folosește de circa zece ani în Statele Unite. El se adresează copiilor între doi și 18 ani”.

Potrivit recomandărilor OMS, după gravide, copiii cu vârste între șase luni și cinci ani sunt a doua prioritateîn vaccinarea antigripală. Indiferent de formă- injectabil sau puf- vaccinul asigură până la 90% protecție în fața gripei.

Practic, sunt doar două variante- ori nu faci boala deloc, ori faci o formă atenuată, fără complicații. Și, că să clarificăm un scenariu de care poate ați auzit, pot face gripă de la vaccin? Nici vorbă.

Doar că formă injectabilă nu mai există în farmacii, iar sprayul nazal se găsește doar la unele clinici private.

Copiii la prima vaccinare antigripală fac obligatoriu două doze.

Adică părinții dau 230 de lei pe vaccinul spray. Nici cel injectabil nu e gratuit, în afara copiilor care au boli cronice. Există, e drept, un proiect de a compensa vaccinul și pentru ei, începând cu anul viitor.

Autoritățile au comandat un milion și jumătate de doze de vaccin, dar până acum au sosit doar 550.000 care s-au epuizat rapid. O nouă tranșă va ajunge până la sfârșitul acestei săptămâni, iar restul în decembrie, a anunțat joi noul ministru al Sănătății, Victor Costache.

Dr. Adriana Pistol, director Centrul Național al Bolilor: „Copiii foarte mici, sub un an, pot face forme extrem de severe. Vaccinarea copiilor are două roluri- întâi de toate pentru a-i proteja pe ei, dar iacătă, îi punem în pericol și pe cei din jur. ”

Pentru că cei care merg la școală și la grădiniță au rol de vector. Pot lua boala de la colegi și o pot transmite acasă unui frate mai mic sau unui bunic.

În acest caz, pentru protecția copiilor sub șase ani, ar fi nevoie de circa un 1.100.000 de doze, cu un cost estimat de 11 milioane de euro pe an.