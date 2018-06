Un bebeluș de 11 luni a murit din cauza rujeolei. Este a 57-a victimă

iStock

Un bebeluș de 11 luni din județul Botoșani și-a pierdut viața, din cauza rujeolei. Este al 58-lea deces înregistrat în România de la debutul epidemiei.

Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 14.142, 271 de cazuri fiind raportate în ultima săptămână, informează News.ro.

Potrivit sursei citate, în cadrul actualei epidemii de rujeolă din România au fost raportate 57 de decese, ultimul fiind la un bebeluş de 11 luni din judeţul Botoşani, nevaccinat.

Cele mai multe decese, respectiv 9, s-au înregistrat în Timiş. Au mai fost înregistrate decese, astfel: 7 în judeţul Dolj, 6 în judeţul Arad, 4 in judeţul Bacău, 4 in judeţul Constanţa, 4 în judeţul Iasi, 4 in judeţul Neamţ, 3 în judeţul Caraş Severin, 2 in judeţul Suceava şi câte unul în Bihor, Botosani, Brăila, Braşov, Calaraşi, Cluj, Ialomiţa, Prahova, Satu Mare, Galati, Mures, Vaslui, Vrancea şi Bucureşti.

Numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 14.142, 271 de cazuri fiind raportate în ultima săptămână. S-au înregistrat îmbolnăviri în 20 de judete si in municipiul Bucuresti.

Peste 80 de cazuri au fost raportate în judeţul Iaşi în ultima săptămână, iar peste 40 în judeţele Constanţa şi Neamţ. În Buzău au fost 34 de cazuri, iar în Bucureşti 19. În restul juddeţelor s-au înregistrat mai puţine cazuri noi.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer