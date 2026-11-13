Maximele pornesc de la 10 grade în nord-vestul României și ajung pe la 27 de grade în ținuturile sudice, în Lunca Dunării.

Vremea în fiecare regiune

În Dobrogea și Bărăgan avem o zi însorită, dar cu vânt din ce în ce mai insistent. Se face mult mai cald decât ar trebui. Se vor atinge 26...27 de grade - valori mai potrivite pentru începutul verii. La noapte se înnorează și o să plouă.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme frumoasă și caldă. Temperaturile, în creștere față de joi, ajung pe la 25 de grade. Vântul se intensifică și aici, iar la noapte ploile ajung și în această regiune.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se încălzește simțitor și temperaturile urcă până la 24 de grade. Ploile apar pe timpul zilei, dar vedem și soarele printre nori. Vântul bate cu putere și atinge viteze de 80 Km/h. La noapte vor fi în jur de zero grade în Bucovina.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi cam mohorâtă, cu ploi mai serioase în zonele montane. Vântul suflă destul de tare și aici, iar temperaturile ajung la 20 de grade pe la Bistrița. În schimb, la Satu Mare se vor înregistra 10 grade- cea mai scăzută valoare din țară.

În vestul țării urmează o zi destul de neplăcută, cu cer acoperit și ploi. Vântul continuă să agite atmosfera, iar pe la Deva se vor atinge 17 grade. O să mai plouă puțin și după lăsarea nopții, iar spre dimineață se vor înregistra 4...5 grade.

Și în Transilvania o să plouă din când în când, dar apare trecător și soarele. Amiaza aduce temperaturi surprinzător de mari pentru această perioadă, chiar și 22 de grade în vestul provinciei. Vântul bate cu putere și aici. La noapte se răcește, iar în zonele montane o să fie lapoviță, ninsoare și viscol pe creste.

În Oltenia găsim vreme schimbătoare, înnorări, câteva reprize de ploaie și un vânt destul de insistent. Temperaturile depășesc cu mult valorile normale. Ploile se extind și se intensifică după lăsarea nopții.

În sudul țării temperaturile ajung la valori de vară și vor fi 27 de grade în Lunca Dunării. Atmosfera se menține însorită aproape toată ziua, dar la noapte o să plouă și aici.

Vremea în București

În București se face mult mai cald decât ar fi normal. Se vor atinge 25 de grade și o să avem o zi însorită, cu vânt activ. Noaptea aduce înnorări, ploi și o minimă de 9 grade.

Vremea la Munte

Și la munte găsim temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă. O să plouă, însă, destul de mult și vântul o să bată cu putere. Pe creste vor fi rafale de 140 Km/h. La noapte, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în zonele înalte o să fie viscol.