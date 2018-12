Sorina Pintea: În România, există spitale care NU ar fi trebuit acreditate

Pro TV

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, susţine că în România există spitale care nu ar fi trebuit acreditate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.

"Conform Agenţiei Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, sunt foarte multe spitale la standarde. Dar îmi pun şi eu o întrebare: cum au putut fi acreditate anumite spitale? Pentru că în această perioadă, de la învestirea în funcţia de ministru şi până acum, am fost în foarte multe spitale din România. Uneori, din politeţe, m-am abţinut să fac anumite comentarii, am preferat să tac. Şi am spus că trebuie luate anumite măsuri în anumite zone", a declarat Pintea duminică seara, la B1 TV, unde a fost întrebată câte spitale din România sunt la standarde acceptate în UE, relatează Agerpres.

Potrivit Sorinei Pintea, cine a acreditat aceste spitale "fie nu era profesionist, fie nu era de bună-credinţă". "Eu cred că cineva a spus că toate (n.red.: spitalele) ar trebui să fie acreditate. Dar, din punctul meu de vedere, pot să vă spun că nu şi-au făcut datoria (n.red.: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate). Deci, din punctul meu de vedere, există spitale acreditate care nu ar fi trebuit acreditate şi cred că dacă nu le-am fi acreditat, atunci cineva s-ar fi sesizat (autorităţile locale, Ministerul Sănătăţii) şi ar fi încercat să rezolve problemele", a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Pintea: Şi în spitalele publice, şi în cele private sunt raportări false; am început un control comun cu MF

"Am început un control comun cu Ministerul Finanţelor, pentru că sunt şi în spitalele publice şi în spitalele private raportări false, sunt decontări duble la spitalele private. Vă daţi seama că nu începeam acest control sau nu propuneam MF să facem un control dacă nu aveam nişte date certe. Nu am vrut să fac public acest lucru, pentru că mi se pare normal să verific nişte lucruri care pot să afecteze financiar sistemul", a declarat Pintea.

Întrebată cât la sută se fură în sistemul de sănătate, Pintea a răspuns: "Destul de mult pe palierul pe care îl verificăm". Potrivit Sorinei Pintea, în sistemul de sănătate s-au făcut progrese foarte mari în ultimii ani, dar ceea ce se întâmplă în anumite zone "ne afectează şi ne pune pe gânduri".

"În România sunt 17 milioane de asiguraţi şi doar 5 milioane plătesc, contribuie la sistemul de sănătate, ceea ce înseamnă că statul garantează dreptul la sănătate şi finanţează, chiar dacă nu la nivelul pe care îl dorim cu toţii. (...) Dar trebuie să înţelegem că sumele sunt limitate. Că instituţia programării funcţionează nu doar în România, ci şi în Anglia, şi în Germania. Deci, sunt lucruri şi sunt progrese, sunt paşi înainte care s-au făcut şi ar trebui să recunoaştem acest lucru", a spus ea.

Pintea susţine că majorarea salariilor medicilor a redat demnitatea acestora, însă efectul scontat până în acest moment nu a apărut.

"Sunt foarte multe solicitări să revină medici în ţară, dar pe de altă parte, paradoxal, s-a întâmplat un lucru: sunt spitale clinice, spitale mari care au greutăţi în a asigura linia de gardă. De ce? Pentru că sunt medici care au ajuns, de exemplu, să facă 12 gărzi pe lună, întrucât colegii mai tineri merg în spitale cu pacienţi mai puţini, unde nu sunt deranjaţi atât de mult. Când am auzit acest lucru, m-a mâhnit. Pe de altă parte, odată cu aceste majorări salariale am crezut că se va delimita foarte clar sistemul public de sistemul privat, adică medicul de la public îşi va respecta programul de lucru şi va merge apoi la privat, dacă doreşte. Deci, asta cu fişa postului, cu programul de lucru nu s-a întâmplat", a spus Pintea.

Întrebată dacă "demnitatea cu plicul mai există", ministrul Sănătăţii a afirmat că se pare că mai există în unele zone, ceea ce este "foarte supărător", însă lucrurile trebuie taxate de către pacienţi, pentru că statul a făcut un efort foarte mare majorând aceste salarii la nivelul anului 2022. "Pe de altă parte, este şi personal medical, sunt şi medici dedicaţi întru totul. Dar ei au fost dedicaţi şi înainte, pe bani mai puţini. Eu aştept acum de la tânara generaţie să fie un model pentru noi ceilalţi. Să ne înveţe ei ce înseamnă de fapt a fi medic în România. Şi nu spun asta cu ironie, pentru că aştept acest lucru", a mai declarat ministrul Sănătăţii.



Sorina Pintea: Este foarte greu să faci cezariene pe bandă rulantă şi să menţii igiena în sala de operaţii

În opinia sa, nu trebuie demolate spitalele pe motiv că "stau microbii în pereţi", ci trebuie respectate regulile "începând de la banalul spălat pe mâini". "Şi nu o să obosesc să spun acest lucru. Ştiu că am fost ironizată în luna august, când am spus că este un lucru esenţial (n.red.: spălatul pe mâini) şi că nu ştim să facem asta. Mă refer la personalul din spitale. Insist în continuare: trebuie să învăţăm să ne spălăm corect pe mâini, mai ales când lucrăm într-o maternitate. Apoi, mai este un aspect: noi suntem pe primul loc într-o statistică deloc onorantă referitoare la numărul de cezariene, adică avem foarte multe, între 60 şi 70%. Cu siguranţă este foarte greu să faci cezariene pe bandă rulantă şi în acelaşi timp să menţii igiena în sala de operaţii. Şi asta este o problemă. Şi nu mă feresc să o recunosc public", a declarat ministrul Sănătăţii.

În legătură cu situaţia de la Maternitatea Giuleşti, Pintea a afirmat că DSP şi MS şi-au făcut datoria limitând sau sistând internările pe o anumită perioadă, chiar dacă s-au creat nemulţumiri pe această temă, inclusiv în rândul celor de la maternitate, care au spus că nu trebuiau luate astfel de măsuri.

"Povestea a început din luna octombrie, când au apărut primele cazuri de bebeluşi infectaţi cu stafilococ auriu care au fost internaţi la Spitalul "Grigore Alexandrescu", spital care a raportat corect aceste infecţii DSP, care a făcut un control la Maternitatea Giuleşti şi s-au luat nişte măsuri încă din noiembrie. (...) Cei de la maternitate au luat nişte măsuri care se pare că nu au fost suficiente, pentru că se pare că au apărut mai multe cazuri. Ba, mai mult decât atât, după ce s-au implementat măsurile impuse de DSP, au apărut şi alte cazuri, semn că nu a fost suficient. Categoric sunt mai multe cauze, dar asta nu înseamnă că cei de acolo nu trebuie să respecte regulile", susţine ministrul Sănătăţii.

Pintea a amintit că a fost demarat concomitent un control la toate maternităţile publice şi private din capitală, pentru că s-a considerat că maternităţile sunt o prioritate după ce a apărut acea statistică a Institutului Naţional de Sănătate Publică privind infecţiile din spitale şi toată lumea a fost alertată că a crescut numărul acestora. "Abia acum se raportează relativ corect. Sper. În acest moment, procentul este 5,2, dar eu cred că încă mai avem lacune în a raporta. Deci, nu a crescut numărul de infecţii, ci în sfârşit ne-am trezit şi raportăm", a explicat Pintea.

