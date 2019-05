Senator PSD dus cu elicopterul SMURD în Capitală pentru o enteroviroză. ”Dânșii au alte drepturi”

"Eu nu vreau cu ambulanţa, eu vreau cu elicopterul" - le-ar fi spus doctorilor din Suceava senatorul PSD Virginel Iordache. A ajuns la spitalul din oraş cu o enteroviroză şi ar fi cerut să fie transferat la Institutul ”Matei Balş”.

Cererea a fost transmisă de un doctor centrului de comandă SMURD, iar dorinţa politicianului a fost repede îndeplinită. Acum, unii specialişti din sistemul medical cer anchete pentru a verificadacă nu cumva senatorul a beneficiat de tratament preferenţial. Nici vorbă de aşa ceva, susţin cei vizaţi care spun că starea de sănătate a lui Virginel Iordache impunea transferul cu elicopterul.

Senatorul PSD Virginel Iordache a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean din Suceava, iar doctorii i-au pus diagnosticul de sindrom reumatoid din cauza unei enteroviroze. În fişa de observaţii i-au trecut şi o suspiciune de endocardită, iar politicianul susţine că ar fi fost suspectat şi de meningită bacteriană.

Senatorul a fost internat în secţia de boli infecţioase şi două zile mai târziu, precizează cei din conducerea unităţii medicale, ar fi cerut să fie transferat la Institutul ”Matei Balş” din Bucureşti.

Spitalul a solicitat o ambulanţă ca să îl transporte, dar senatorul ar fi vrut, în mod expres, să fie dus cu elicopterul SMURD, spune directorul Spitalului din Suceava.

Vasile Rîmbu, manager Spitalul Județean Suceava: "El a zis: "Eu nu vreau cu ambulanţa, eu vreau cu elicopterul". Este un drept al pacientului. Noi am trimis centrului de coordonare de la Iaşi dorinţa lui de a fi transportat la Institutul ”Matei Balş” cu elicopterul. Nu era pacient critic. Dansul este şi parlamentar. Poate ei au alte drepturi. SMURD-ul putea să spună că nu este pentru transportul cu elicopterul... Au analizat, au dat de două ori telefon să vadă ce diagnostic şi au luat decizia să-l transporte cu elicopterul."

Virginel Iordache, senator PSD: "Eu nu am dat niciun telefon, nu am făcut niciun demers, de lucrurile astea s-au ocupat cei de la spital, din Suceava."

Elicopterul SMURD care l-a dus pe parlamentar în Bucureşti este coordonat de centrul SMURD din Iaşi condus de medicul Diana Cimpoeșu.

Doctoriţa susţine că decizia de folosire a aparatului de zbor pentru transferul politicianului ar fi fost luată însă la Bucureşti.

Diana Cimpoeșu, coordonator SMURD Iași: "Acesta misiune are fişa de solicitare de la SMURD Bucureşti. Ne-a venit fișa de solicitare, medicul de la Iaşi a luat legătura cu medicul care a făcut solicitarea din Suceava. Acesta i-a confirmat diagnosticul de sindrom febril de etiologie neprecizată, hipertensiune intercraniana, prezenţa unei infecţii abdominale."

Raed Arafat, șef DSU: "Medicul solicită elicopterul, elicopterul se aprobă de dispecerat, pleacă. Punct. Orice medic când solicită ştie de ce solicită şi ştie ce îşi asumă. Dacă s-a exagerat şi dacă cineva a insistat să se cheme elicopterul pe nedrept şi medicul a cedat, e greşeala medicului care a cedat."

În România, activitatea de salvare aeriană este reglementată de un ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului sănătăţii din 2004.

Potrivit documentului, elicopterul SMURD este folosit pentru transferul pacienţilor doar dacă aceştia sunt în stare critică, iar spitalul în care sunt internaţi nu le poate asigura îngrijirea de specialitate. De asemenea, pot fi transferaţi pe calea aerului pacienţii care au starea de conştientă alterată şi au nevoie de terapie intensivă ori prezintă, printre altele, hemoragie cerebrală, anevrism de aorta sau o intoxicaţie sevară.

În cazul senatorului PSD Virginel Iordache, unii medici sunt de părere că modul în care a fost folosit elicopterul SMURD trebuie investigat.

Tudor Ciuhodaru, membru în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților: "Sugerează că există cetăţeni de rangul 1 şi 2, când este vorba de acces la sistemul de urgenţă. Trebuie precizat care au fost criteriile de transfer, cine a dat avizul, ce proceduri s-au urmat. Cer public primului ministru şi ministului Sănătăţii şi a celui de Interne să trimită corpul de control pentru a verifica criteriile pe care au fost făcute transferurile cu elicopterele SMURD de-a lungul timpului. Vreau să văd cine a dat deciza în acest transfer."

Senatorul PSD Virginel Iordache este internat la Institutul ”Matei Balş” din Bucureşti.

Virginel Iordache, senator PSD: "Când am ajuns la Suceava, eram suspect de meningită. Împreună cu doamna doctor care mă îngrijea am fost de acord să fiu transperat la o clinică universitară unde sunt mijloace de investigaţii potrivite. Am ajuns aici şi după ce mi s-au făcut tot felul de investigaţii, am diagnosticul de endocardită."

Doctorii spun că starea de sănătate a politicianului este stabilă.

