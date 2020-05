Riscurile la care ne expunem dacă nu ne protejăm. Avertismentul lui Alexandru Rafila

Să ne bucurăm responsabil de libertatea pe care am câştigat-o după două luni de eforturi! În caz contrar, în câteva săptămâni, restricţiile s-ar putea întoarce.

Este avertismentul cât se poate de serios pe care îl au pentru noi medicii. Deja de vineri până sâmbătă numărul de cazuri noi a fost în creştere, iar totalul îmbolnăvirilor a trecut de 16 mii 700. Peste 1.094 de familii îşi plâng morţii.

Alexandru Rafila: "Am fost surprins de dimensiunea entuziasmului oamenilor de a se reîntâlni, pentru că, chiar dacă ea are o justificare, totuşi ar trebui să fie corelată cu problema de sănătate publică care nu a dispărut printr-un act administrativ. Virusul nu e puternic sau mai puţin puternic, el cauta celule unde se poate infecta, dacă noi nu-i oferim această ocazie în mod evident virusul n-o să fie puternic ci slab.''

Imaginaţi-vă următoarea situaţie: sunteţi în parc cu mai mulţi prieteni pe care nu i-aţi mai văzut de mult, la acest grup se adăugă alţi şi alţi oameni dragi. Printre ei şi o persoană infectată, însă asimtomatica.15 minute de stat la poveşti la o distanţă mai mică de un metru şi jumătate v-ar putea costa.

Alexandru Rafila: "Sincer să fiu, mai bine la terasa amanajată corespunzător decât pe capota maşinii 8 inşi care beau o bere. Asta s-a întâmplai ieri, mai bine le oferi un loc amenajat reglementat decât un spaţiu pe lângă bloc unde fac acelaşi ca şi la terasă.''

Suntem într-un moment, spun medicii, în care contabilizam rezultatele măsurilor pe care cu toţii le-am respectat în starea de urgenţă. Există o scădere de aproximativ 30% a cazurilor în ultima săptămână, media fiind acum de 224 de cazuri de la 320. Dar asta nu înseamnă că dacă nu vom respecta regulile din starea de alertă lucrurile vor rămâne aşa.

Alexandru Rafila: "Noi nu putem aprecia ceea ce se întâmplă cu adevărat decât peste 7 zile, știți că perioada medie de incubaţie e de 5-7 zile, atunci ne putem da seama care este situaţia datorată relaxării. Dacă e o creştere de 10% nu e o problemă, dacă creşterea e dublă, o dublare a numărului de cazuri atunci situaţia se schimbă radical.''

Iar cifrele se schimbă de la o zi la alta. Potrivit celui mai recent bilanţ în România peste 16 mii 700 de mii de persoane au fost infectate. La nivel naţional, au fost confirmate 267 de cazuri noi.

Autorităţile anunţă alte relaxări pe 1 şi 15 iunie, dacă lucrurile merg bine. În caz contrar vom avea din nou restricţii.

