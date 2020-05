Mii de români au luat cu asalt stațiunile de pe Valea Prahovei

A fost o zi superbă la munte și, cum era de așteptat, mii de români, sătui de stat în casă, au plecat spre stațiunile de pe Valea Prahovei.

Hotelurile și restaurantele sunt încă închise, așa că turiștii au fost nevoiți să renunțe la sejurul clasic cu cazare și mâncare. S-au limitat la o simplă drumeție de o zi care, după două luni de izolare, face cât o vacanță întreagă.

Bucegii, cu peisajele lor care-ți taie respirația, i-au așteptat pe cei pasionați de drumeții. Priveliștea a fost superbă: zăpada, topită pe alocuri, și norii pufoși care au acoperit crestele munților le-au redat bucuria celor care au urcat la înălțime.

După două luni în care nu am avut voie să ieșim din casă - cel puțin, nu fără un motiv întemeiat - reporterul Pro TV și-a dezmorțit picioarele cu un traseu de aprox 3 ore, până la Cabana Omu. A avut parte de o zi superbă, a fost și soare, dar pe munte te poți trezi oricând cu capul în nori.

Turistă: „A fost superb, vremea minunată, a bătut și-un pic vântul, mult soare”

Reporter: „Ai așteptat mult ziua de astăzi?”

Turistă: „Am numărat fiecare zi și fiecare noapte. De abia așteptam să ies, avem nevoie de libertate”.

Cei care au ales să urce cu gondola au înțeles că excursia la munte nu mai este la fel că înainte. Accesul spre peronul de îmbarcare se face numai după măsurarea temperaturii, iar în fiecare cabină au voie să urce maximum două persoane. Bineînțeles, masca este obligatorie.

Pentru un cuplu din Ploiești, ieșirea la Cota 2000 are o semnificație sufletească.

Reporter: „De ce ați venit aici?”

Turistă: „Pentru că aici m-a cerut bărbatul în căsătorie acum 35 de ani”

Reporter: „Și ați venit să retrăiti momentul?”

Turistă: „Exact, exact!”

Reporter: „Ați cerut-o din nou, stimate domn?”

Turist: „Încă nu, mă mai gândesc. Mi-a dat termen de gândire”.

Cei mai mulți dintre turiști au venit la munte într-o plimbare scurtă, de numai o zi. Hotelurile, restaurantele și terasele sunt închise și nu ar avea unde să se cazeze și nici ce să mănânce. Așa că o pătură, un sandviș din rucsac și o panoramă cu munții încă înzăpeziți au fost suficiente pentru a transformă ziua într-o sărbătoare. Unii au deja planuri și pentru mâine.

Dan Ichim, turist: „Așa am petrecut ziua de astăzi: m-am julit foarte tare. E pentru prima dată când fac un traseu de genul asta. Mâine am de gând să plec la mare. Mai am o altă pasiune: kitesurfing. Și o să mă duc să încerc să mă dau cu kite-ul mâine”.

După două luni în care a fost nefiresc de pustiu, încet-încet și DN1 a început să să umple iar de mașini. Prognoza meteo arată că și mâine va o vreme numai bună pentru o ieșire la munte. Autoritățile ne reamintesc să punem în rucsac și declarația pe propria răspundere pe care am bifat scopul deplasării: activități recreativ sportive individuale, desfășurate în aer liber, cu participarea a cel mult trei persoane.