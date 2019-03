Răspunsul unui medic la întrebarea Oliviei Steer dacă vaccinurile pot provoca autism

Pro TV

Olivia Steer a declarat, joi, la Vorbește lumea, că nu e de acord ca reglementări privind vaccinarea copiilor să fie impuse de autorități, ținînd cont de faptul că în vaccinuri se regăsește aluminiu, despre care se crede că poate provoca autism.

"Eu astăzi mă plasez pe poziția de mamă, care are niște nedumeriri. Pentru că cei care au rezerve vizavi de vaccinare se confruntă cu problema că nu au un răspuns satisfăcător la întrebările pe care și le pun. Din poziția unei persoane ce are rezerve când vede că prietena s-a ales cu copil cu autism și are nedumeriri când dai de prospect, unde scrie de autism și de moarte. Afirmațiile mele pornesc de la descoperirea unui medic, în urmă cu 100 de ani, că folosirea aluminului sau oricărui compus solubil, parțial absorbit în sânge, poate conduce la deficiență de învățare, de memorie, de învățare. Că alumuniul ajunge în creier și dă simtome specifice autismului", și-a început pledoaria Olivia Steer.

Întrebat direct dacă vaccinurile provoacă autism, medicul pediatru Mihai Craiu, invitat în emisiune, a precizat că răspunsul la această întrebare este nu.

"Vaccinurile au fost inventate aproape 100 de ani, pentru uz curent, pentru a preveni boli cu potențial spericulos, și sunt detinate unui grup mare de oameni. Ele introduc in corpul copilului infecția naturală, de așa manieră în care seamănă cu un fel de antrenament, pregătesc sistemul imun pentru intâlnirile viitoare. Răspunsul la întrebarea dacă vaccinurile dau autism este nu. Trebuie să plecăm de la o realitate, care a fost documentată, că articolul lui Andrew Wakefield este fraudă științifică. Nu este un experiment științific. Sunt descriși 12 copii la care se presupune că au făcut autism din cauza vaccinului, dar nu trebuie să spunem cum au fost obținute probele de sânge", a explicat medicul.

Medicul a dat ulterior exemplul copiilor alăptați la sân, care primesc o cantitate mai mare de aluminiu decât există în vaccinurile recomandate copiilor în primii ani de viață.

“Acei copii care sunt alăptați la sân primesc de zece ori mai mult aluminiu din laptele matern decât din vaccinurile făcute în primele 6 luni de viață. De asemenea, cei care primesc lapte de soia, pentru că sunt alergici la alt tip de lapte primesc de 50 de ori mai mult aluminiu decât ar primi vaccinurile din primele luni de viață. Deci, este vorba despre 4 micrograme de aluminiu în toate vaccinurile pe care le-ar primi copilul în primi ani de viață, în timp din laptele de sân primește 28 de grame de aluminiu. Mesajul meu este că vaccinurile primei vârste trebuiesc făcute, că sunt eficiente și sigure, și că pacientul trebuie să decidă el, când, cum, că trebuie reglementat într-un fel”, a spus Mihai Craiu.

În continuare, Olivia Steer a cerut să știe dacă există studii care să susțină clar că schema de vaccinuri propuse în România este sigură pentru copii, în numărul în care sunt recomandate.,

Nimic nu se pune pe piață fără a exista studii , toate vaccinurile recomandate de MS si Casa de Asigurări de Sănătate au în spatele lor 10 ani de studii clinice privind siguranța lor., a răspuns medicul.

