Primul Centru de Excelenţă în Stroke din România s-a inaugurat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Primul Centru de Excelenta in Stroke din Romania s-a inaugurat în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Targu Mures, în parteneriat cu liderul mondial în tehnologie medicală, şi va deservi aproximativ 3 milioane de locuitori din 8 judeţe.

“Pentru aproximativ 3 milioane de oameni, locuitorii a 8 judete, existenţa acestui centru va da posibilitatea de a beneficia, în mod direct, de o terapie de înaltă performanţă, de top şi, totodată, va oferi accesul la o echipă medicală pregatită pentru a gestiona situatiile de urgenţă în cazul accidentului vascular cerebral (AVC) acut”, explică Dr. Lucian MĂRGINEAN, medic primar, coordonator al Compartimentului Radiologie Intervenţională din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Centrul de Excelenta in Stroke din Targu Mures este primul din Romania in care medicii vor folosi Softul Rapid, o platforma standardizata si complet automatizata cu ajutorul careia diagnosticul si criteriile de eligibilitate pentru includerea in tratamentul AVC-ului ischemic acut se stabilesc in maxim 2 minute.

“Acest soft prelucrează imaginile fara echivoc, in 30 de secunde, maxim 2 minute, dându-ne o situaţie reală a stării creierului. Practic, ne arată acea zona din creier care nu este încă distrusă, este doar amorţită şi pe care, prin terapia pe care o iniţiem, putem să o salvăm. In acest sens, pacientul poate să beneficieze, în mod real, după nişte criterii bine stabilite, de şansa unei revascularizări. Totodată, rapiditatea şi lipsa echivocului în gestionarea şi analiza acestor imagini face o abordare cât mai corectă şi eficientă a pacienţilor cu AVC”, explică Dr. Lucian MĂRGINEAN.

“Noi nu vom putea numai sa salvam vieti, vom reda societatii prin astfel de centru oameni valizi care sa se intoarca la campul muncii, in loc sa devina oameni dependenti care depind de familiile lor si de asistenta sociala”, declara Dr Raed Arafat, Secretar de Stat MAI, Coordonator SMURD.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş va fi, astfel, unic în România atat din punctul de vedere al tratării pacienţilor cu AVC, cât şi al echipei multidisciplinare care va prelua astfel de cazuri: “Alinierea României la standarde internaţionale, prin crearea acestui Centru de Excelenţă în Stroke, înseamnă o echipă multidisciplinară cu personal medical supraspecializat, care să poată să acţioneze în urgenţă, în timp util terapeutic, redând starea de bine a pacientului cu AVC acut. Înseamnă, de asemenea, o infrastructură cu o dotare materială, cu o aparatură performantă de ultima generaţie şi, nu în ultimul rând, înseamnă un registru unic în care pacienţii să fie incluşi, pentru a putea cuantifica beneficiul activităţii noastre şi necesitatea finanţării lor”, subliniază Dr. Lucian MĂRGINEAN.

“Infiinţarea primului Centru de Excelenta în Stroke în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă Târgu Mureş reprezinta o onoare deosebită, pentru că pune spitalul nostru pe harta medicinei europene, chiar a medicinei mondiale”, declară Dr. Claudiu PUIAC, Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.