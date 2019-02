Percheziții la Sanador. Reacția spitalului la acuzațiile aduse

Pro TV

Un nou scandal loveşte unul dintre cei mai importanţi furnizori privaţi de servicii medicale din ţară.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au anunţat percheziţii la sediul din Bucureşti al Spitalului Sanador, după ce au primit informaţii ca reprezentanţii acestuia ar fi cerut bani pentru decontarea unor operaţii, atât de la Casa de Sănătate, cât şi de la pacienţi.

Miercuri, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, au pus în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară în București, la sediile administrative ale unității sanitare private, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Reacția Sanador:

Spitalul Clinic Sanador furnizează în această dimineaţă, la cererea instituţiilor competente, informaţii cu privire la derularea programului naţional de chirurgie cardio vasculară în cadrul unităţii medicale.



Spitalul Clinic Sanador colaborează pe deplin cu instituţiile abilitate în vederea lămuririi oricărui aspect din activitatea sa şi va furniza absolut toate datele şi documentele necesare în acest sens.



Vom reveni către dumneavoastră cu mai multe informaţii cum vom dispune de acestea.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer