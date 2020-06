Pacienți bolnavi de cancer, ținuți ore în șir în picioare. Reacția ministrului Sănătății

Cozile nu sunt normale, indiferent câţi pacienţi au de făcut tratamentul. Asta spune ministrul Sănătăţii, despre chinul sutelor de oameni care au cancer şi sunt ţinuţi ore în şir în picioare, la spitalul din Cluj Napoca.

E o situaţie des întâlnită, şi în alte locuri din ţară, în care noile protocoale de siguranţă sunt îngreunate de lipsa de organizare. Pe de altă parte, unii bolnavii nu respecta programările. Şi vin toţi, deodată, sperând să intre mai repede la medic.

Imaginile revoltătoare din Cluj Napoca, cu zeci de bolnavi de cancer siliţi să aştepte ore în şir ca să facă testul COVID, au ajuns în atenţia ministrului Sănătăţii.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: "Nicio coadă nu este normală, atâta vreme cât ave, un pacient cronic care trebuie chemat, programat de medicul curant. Am discutat şi în Bucureşti, am evaluat spitalele Floreasca, Universitar. Am fost la Fundeni, aceleaşi hibe, ca să spun, dar care s-au rezolvat cu implicarea managementului şi a corpului medical".

La Institutul Clinic Fundeni, oamenii vin cu o zi înainte, dacă au de făcut şedinţe de chimioterapie. Obişnuiţi ca înainte de pandemie, ajung toţi la 7 dimineaţa, indiferent că sunt anunţaţi pentru ora 8, 9 sau 10.

În fiecare zi se fac în jur de 300 de teste covid. Pacienţii aparţin de secţiile oncologie, hematologie şi pediatrie, dar sunt verificaţi şi cei care devin suspecţi. Pe baza unei programări, ajung aici în cortul de triaj, apoi trec în container pentru prelevare. Nu este însă suficient ca spitalul să aibă proceduri clare. Mai trebuie şi ca pacienţii să respecte ora la care sunt chemaţi. Altfel, se creează busculade.

Radu Niculescu, medic hematolog: "Din păcate, sunt şi situaţii de genul ăsta. Sunt cei din provincie, care depind de tren, de maşină, e o situaţie mai delicată, dar încercăm să le rezolvăm pe toate".

Pacienţii aşteaptă pe scaune instalate pe iarbă, până le vine rândul.

E posibil să observaţi că procedurile sunt şi mai stricte în spitalele de copii. Asta, pentru că simptomele covid sunt cu totul altele decât cele specifice adulţilor. În cele 10 cazuri pozitive de la Spitalul Victor Gomoiu, nici vorbă de febră sau tuse copiii au venit cu probleme digestive şi dureri de cap.

De altfel, într-un alt spital din capitală, rezultatul pozitiv al copilului a dus la testarea familiei. Toţi membrii erau infectaţi.